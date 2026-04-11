La plataforma contra la planta de Cacheiras insta a Ángeles Vázquez a concretar un encuentro con vecinos cuanto antes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma STOP Planta de Residuos Cacheiras Aldeas Limpas ha instado a la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, a concretar un encuentro con los vecinos "a la mayor brevedad posible".

Así lo han reclamado en respuesta a las declaraciones de la titular de Medio Ambiente de este sábado, en las que manifestaba su disposición a informar a las persoas afectadas por el proyecto de la planta de tratamiento de residuos de la construcción que la empresa de excavaciones y demoliciones Midón pretende ubicar en Cacheiras, Teo (A Coruña).

En una nota de prensa remitida a los medios, la plataforma ha recordado que tiene solicitada formalmente una reunión desde el pasado siete de abril y hasta el momento no se ha producido una respuesta efectiva por parte de la Consellería.

Por este motivo, han instado a la responsable autonómica a concretar ese encuentro "a la mayor brevedad posible" y proponen que se celebre en los propios terrenos donde se pretende instalar la planta, para que pueda conocer de primera mano la realidad del entorno y el impacto que tendría sobre los vecinos.

Asimismo, la plataforma ha subrayado que no se oponen a la gestión ni transformación de los residuos, ya que es una actividad que consideran "necesaria", sino a su localización en zonas habitadas, a "escasos metros" de las viviendas y en el medio de las aldeas.

También, han criticado que desde la Consellería se cuestione el derecho de las personas a organizarse y defender su territorio. "Las plataformas vecinales no surgen por casualidad, sino como respuesta a la falta de planificación y a la imposición de proyectos en lugares inadecuados", han señalado.

Además, han denunciado que las políticas actuales están "favoreciendo en demasiadas ocasiones los intereses económicos de determinadas empresas por encima del derecho de las personas a vivir en un entorno saludable y digno".

Finalmente, la plataforma ha reiterado su disposición al diálogo, pero ha insistido en que este debe ser "real, transparente y con las personas afectadas en el centro de las decisiones".