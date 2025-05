El plazo para presentar candidatos a dirigir la CRTVG se agota sin que los grupos lleguen a consenso

Rueda esgrime que la ley está "diseñada" para tratar de acordar, pero lo ve "muy difícil" con la actitud de sus rivales, "especialmente" del BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El plazo para que los grupos parlamentarios presenten ante la Mesa del Parlamento a sus candidatos para dirigir la que será la Corporación de Servicios Audiovisuales de Galicia, S.A. (CSAG) --la hasta ahora CRTVG-- se agota sin visos de consenso entre los grupos parlamentarios.

Las formaciones con representación en la Cámara gallega tienen hasta las 10,00 horas de este martes, día 13 de marzo, para presentar sus propuestas con el nombre de la persona por la que apuestan para ostentar la dirección xeral de los medios públicos de Galicia.

A las 10,30 horas del martes está convocada la reunión de la Mesa del Parlamento, en la que se dará cuenta de estas propuestas. Todo ello en una jornada en la que se ha fijado para las 13,00 horas la Mesa de la Comisión de control de la CRTVG, que fijará el orden del día de la propia comisión en la que se debatirán las propuestas.

En el proceso de elección de la nueva dirección de los medios públicos, el PPdeG mantuvo el pasado martes, día 6 de marzo, un primer contacto con los grupos de la oposición; unas conversaciones que se han repetido este lunes sin que se las formaciones hayan dejado ver un acercamiento entre sus posturas.

De este modo, a las 11,45 horas, el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, ha mantenido un encuentro con las viceportavoces del BNG, Olalla Rodil, y del PSdeG, Lara Méndez, en el Parlamento de Galicia, con el objetivo de abordar el "perfil" de la persona que debe ocupar este puesto. Una reunión en la que tanto fuentes del PSdeG como del BNG han señalado que no se ha producido ninguna aproximación.

Preguntada en rueda de prensa por este asunto, la líder del BNG, Ana Pontón, ha sostenido que "lo normal" sería que entre todos los grupos "se negociase un nombre". "El BNG tiene toda la disposición a que se negocie una nueva dirección de la CRTVG que deje atrás toda esta etapa de manipulación, toda esta etapa de utilización partidista por parte del Gobierno de la televisión por la que estamos pagando más de 100 millones de euros todos los gallegos y gallegas", ha manifestado.

Pontón, sin embargo, ha considerado que "lamentablemente el PPdeG va a imponer a su candidato o candidata sin ningún tipo de diálogo real". "Porque si quisiese dialogar, lo primero que tendríamos que tener es tiempo", ha señalado en una jornada en la que su formación ha reclamado que se amplíe el plazo y que la propuesta salga de una "negociación real".

"Me parece que todo va encaminado a que el PP imponga a su candidato o candidata, porque el PP lo que quiere es que la TVG sea cada vez más TeleRueda", ha finalizado.

Por su parte, también preguntada al respecto, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG Lara Méndez ha asegurado que su formación espera "poco" de estos contactos enmarcados en un proceso que sale de una ley ante la que, como ha recordado, los socialistas se posicionaron "totalmente en contra".

Lara Méndez, además, ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP les convoque este lunes para hablar de un perfil cuando ya el martes "se van a dar los nombres". "Nunca rechazaremos sentarnos para hablar, dialogar y tender la mano, pero a lo mejor este trabajo se tenía que haber hecho previamente y llevar una ley de la CRTVG de consenso, que fuese plural y atendiese las necesidades y demandas de una ley para un servicio público como es la CRTVG", ha afirmado.

Dicho esto, ha sostenido que "queda de manifiesto" la voluntad del PP que, en su opinión, pasa por "sacar fotos y titulares" pero no por "llegar a consensos". "Porque si hubiese voluntad de consenso, se hubiese manifestado en la redacción de la propia ley", ha sostenido.

RUEDA: "SON MAYORÍAS IMPORTANTES"

Por su parte, en la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, que este lunes se ha reunido en Lugo, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ha defendido que la reciente ley que regula los medios públicos "está diseñada para intentar llegar acuerdos", si bien también para evitar un "bloqueo" llegado el caso. "Lo cierto es que son mayorías importantes", ha aseverado.

Dicho esto, ha reivindicado que a él le gustaría e incluso espera que sea posible cerrar un acuerdo entre los grupos, algo que, ha advertido, solo será posible si hay una disposición general a "un diálogo sincero sobre las cualidades y todo lo demás, sin dogmatismo, ni sectarismos".

Sin embargo, ha admitido que, en vista de la actitud de la oposición, "especialmente del BNG", le parece difícil "acordar". "No puede ser o estás de acuerdo en lo que yo te digo, sino no hay nada que hacer. Así va a ser muy difícil, sobre todo con un partido que no tiene la mayoría ni gobierna", ha avisado.