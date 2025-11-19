(AM)Rueda acusa al BNG de buscar el "alboroto" en la sanidad tras afearle Pontón "criminalizar" las protestas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria de huelga en la Atención Primaria en Galicia ha centrado este miércoles el cara a cara entre el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en el pleno de la Cámara gallega, donde el máximo mandatario autonómico ha acusado a los nacionalistas de tratar de "alargar la tensión" y buscar el "alborto" después de que la líder del Bloque le acusase de "criminalizar las protestas" y lo tildase de "bulopresidente".

Todo ello en la semana previa al paro convocado por varios sindicatos en la Atención Primaria para reclamar, entre otras cuestiones, la retirada de la homologación de los títulos extracomunitarios y la de la categoría de Facultativo Especialista en Atención Primaria (FEAP), propuestas que la conselleria de Sanidade ya se ha abierto a debatir pero, que las organizaciones sindicales consideran que no en los términos que demandan los trabajadores.

En el debate, Ana Pontón ha asegurado que Rueda consiguió "algo muy difícil" como es "poner a todos de acuerdo en contra de su política sanitaria". "Tal es así que hay convocada una huelga por todos los sindicatos, apoyada por colegios profesionales y también por sociedades científicas", ha dicho.

Así las cosas, le ha preguntado a Rueda por "cómo le va a llamar a los convocantes". "Alborotadores, kale borrocas, agitadores todos manipulados por el BNG", ha ironizado Pontón, que ha asegurado que los profesionales de la sanidad convocan una huelga porque "están hartos de la precariedad y del maltrato" que les da el Gobierno de la Xunta.

"¿Y cuál es la respuesta que da el Partido Popular más ultra de la historia? Pues criminalizar las movilizaciones, insultar y difundir bulos por tierra, por mar y por aire", ha afirmado Pontón, que ha acusado al PP gallego de "inventar una nueva forma de gobierno": "El bulogobierno" con Rueda como "bulopresidente".

La nacionalista ha propuesto "rescatar" la Atención Primaria de los "recortes" del PP elevando la inversión hasta el 25% del presupuesto del Sergas y ha abogado pro convocar todas las plazas vacantes y ampliar la cartera de servicios en los centros de salud.

"CÍRCULO PERFECTO BLOQUEIRO"

Enfrente, el máximo mandatario autonómico le ha respondido asegurando que "vaya disgusto se va a llevar el BNG como no haya huelga" y si se llega a un acuerdo. "Porque ustedes trabajan para que eso no sea así", ha respondido el presidente.

Y es que, según ha trasladado Alfonso Rueda, los que "mandan" en el Bloque trabajan para que "alargar el conflicto social" e ir al "alboroto" para que después Pontón lleve a la sesión de control las movilizaciones. "Es el círculo perfecto bloqueiro", ha dicho.

Rueda ha acusado a Pontón de trasladar que la Xunta no contrata médicos "porque no quiere" cuando se trata de un problema "común" en el Estado y, después de que ella lo tildase de "buloresidente", ha leído una respuesta por escrito del Gobierno en el Congreso --a la que ha tenido acceso Europa Press-- en la que se señala que el INSS está "muy interesado" en cubrir todas las vacantes que tiene en las provincias gallegas pero que "el problema de la falta de médicos afecta a todos los ámbitos" no siendo sus unidades "ajenas". "Vaya bulo coloca aquí también el Gobierno, señora Pontón", ha ironizado Rueda, que

Rueda, que ha censurado que a Pontón "sólo le importe la pancarta, el alborto y alargar la tensión", ha dicho que los presupuestos para 2026 van a permitir seguir subiendo la inversión en sanidad y situar a Galicia como pionera en asuntos como los cribados y la prevención.

CORRUPCIÓN Y FOTOGRAFÍA CON CRISTINA KIRCHNER

Todo ello en un careo en el que el también líder del PPdeG ha reprochado a Ana Pontón que se fotografiase con la expresidenta argentina Cristina Kirchner durante su reciente viaje a latinoamérica, "condenada por corrupción" y le ha preguntado por qué diría el BNG si cualquier representante del Gobierno gallego hiciese lo mismo.

Al respecto, Pontón ha respondido recordando que el PP es el "único partido de Europa condenado por corrupción". "No sé si sus comisiones eran del 2 o del 3%, pero sabemos que hay una sentencia que los condena", ha afirmado antes de asegurar que "hay que tener valor para acudir a dar lecciones de lucha contra la corrupción siendo del PP". "BNG, cero condenados por corrupción; PP, incontables", ha subrayado.