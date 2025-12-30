El pleno de la Diputación de Lugo reprueba a José Tomé con los votos de PP y BNG

LUGO, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Lugo ha reprobado al hasta este martes presidente de la institución provincial, José Tomé, con los votos del Grupo Popular y del BNG, tras las denuncias por presunto acoso sexual contra el exmandatario socialista en el canal interno del PSOE.

El popular Antonio Ameijide ha pedido también la reprobación de la portavoz socialista, Pilar García Porto, y ha insistido en que la institución "ha quedado manchada por los hechos que ocurrieron", por lo que, en su opinión, "la única forma de limpiar esta institución es eliminar a quien la mancha". También ha pedido "coherencia" al BNG, a quien ha instado a elegir entre "feminismo o moqueta".

Mientras, García Porto ha defendido que "no se ocultó nada" y ha afeado a los populares la "utilización del caso". Sobre las acusaciones contra ella por "encubridora", la socialista ha afirmado que, de seguir esa línea, "habría que quitar a Alfonso Rueda de la Xunta porque ocultó la imputación de un conselleiro durante tres meses", en referencia al ex responsable de Mar Alfonso Villares.

Asimismo, la diputada del BNG Iria Castro ha señalado que el PSOE debe "pedir el acta" a Tomé, pero ha argumentado que votan a favor de la reprobación porque "este tipo de comportamientos necesitan respuesta política".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)