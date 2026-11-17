SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Galicia ha servido para que socialistas, nacionalistas y populares evidenciasen sus diferencias en cuanto a las políticas para hacer frente al problema de acceso a la vivienda en plena campaña electoral.

En la tarde de este martes, tanto socialistas como nacionalistas han defendido sendas iniciativas sobre la vivienda, que previsiblemente serán rechazadas en las votaciones --que se llevarán a cabo el miércoles-- en el Pazo de Hórreo por la mayoría del PP, que defiende la gestión de la Xunta en la materia.

El primero en intervenir ha sido el diputado del PSdeG Aitor Bouza, quien ha defendido una proposición de ley a través de la que ha instado a la Xunta a habilitar en los presupuestos una partida específica y suficiente destinada a reforzar las ayudas al alquiler, de forma que permita absorber la totalidad de la demanda real existente.

Bouza ha asegurado que la Xunta "se cansó de vender el Bono Alquiler, dotado con 5,7 millones e financiado íntegramente por fondos el Estado", pero en 2026 decidió que contemplase "cero euros" y sustituirlo por un plan de emancipación que "reduce su presupuesto a los dos millones".

El socialista, que se ha referido a las movilizaciones en favor del derecho a la vivienda, ha sostenido que el bono alquiler era una política que "daba un mínimo respiro a la juventud". "Lo que pedimos es que no quede ni un solo joven de Galicia sin esta ayuda", ha manifestado Bouza.

Además, ha cargado contra la política de vivienda del PP y ha acusado a su líder, Alberto Núñez Feijóo, de haber construido solo cuatro viviendas durante su etapa al frente de la Xunta. "En cuatro años, cuatro viviendas, si hacemos cálculo de cuántos años va a necesitar el señor Feijóo en su idílica propuesta, el señor Anotop va a necesitar 255.000 años para desarrollar su propuesta de un millón de viviendas", ha dicho.

En el debate, la parlamentaria del BNG Alexandra Fernández ha presentado una enmienda de sustitución del texto al trasladar que el Bloque está a favor de las ayudas al alquiler pero "no así, ni como propaganda y sin presupuesto ni como un sustitutivo de lo que este país necesita".

La parlamentaria del Bloque ha defendido que las ayudas deben ser un puente para salvar totalmente el problema que hay de falta de alternativa real, que es la vivienda pública y la vivienda protegida, que sería la solución efectiva". Por ello, ha defendido las ayudas como un puente de "transición" no como un destino. "Un modelo basado solo en subvencionar las rentas es la política más cara que existe", ha afirmado.

Fernández ha asegurado que cada euro que va a la vivienda pública construye un derecho que queda como siempre y ha recomendado un "baño de realidad" al PSdeG al asegurar que subvencionar a todos los jóvenes como plantea esta iniciativa "costaría entre 400 y 450 millones de euros al año para las arcas de la Xunta". "¿Dónde está el dinero para esta propuesta? ¿Dónde está la coherencia con su acción de gobierno?", ha manifestado.

"Por eso el BNG presenta una enmienda de sustitución no para bloquear las ayudas, sino para colocar en el centro del debate las condiciones que necesitan esas ayudas para adaptarse al país. "Ni el PP ni el PSOE tienen vocación de resolver estructuralmente el problema de vivienda", ha sostenido.

Enfrente, el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez ha acusado a la oposición de hacer "grandes esfuerzos" por convencer a los gallegos de que la vivienda las interesa" y los acusado de "mentir" al asegurar que el "bono alquiler despareció".

El parlamentario del PP ha defendido la política de vivienda puesta en marcha por la Xunta, que "invierte" para construir 10.000 viviendas públicas para el 2030. Además, ha asegurado que los apoyos del Gobierno gallego para el alquiler ascienden a 27 millones y ha criticado que el bono del Ejecutivo de Sánchez fuese puesto en marcha "de espalda" a las comunidades. "Desde el minuto uno dijimos que los fondos eran insuficientes", ha dicho para asegurar que los socialistas no pueden dar lecciones de nada tras los casos de "Montse Mínguez y la ministra Tolón".

INICIATIVA DEL BNG

En la sesión, además, la diputada del BNG Alexandra Fernández ha defendido otra proposición no de ley a través de la que ha instado a la Xunta a aprobar, en el plazo máximo de tres meses, una estrategia gallega de adquisición pública de vivienda para pasar de la "especulación al derecho".

Alexandra Fernández ha propuesto dotarla de una inversión anual de 240 millones de euros, para la adquisición pública de 1.400 viviendas al año, estructurada en tres líneas de actuación.

La primera, dirigida a los ámbitos urbanos degradados, propone comprar y rehabilitar viviendas de entornos urbanos deteriorados, con el objetivo de su regeneración y garantizar alquileres dignos y accesibles. En segundo, aboga por una línea de actuación con base en el derecho de tanteo y retracto, dirigida al ejercicio efectivo y ampliado de derechos de adquisición preferente por parte de la Administración y, en tercer lugar, aposta por una actuación específica en ámbitos rurales y zonas de saturación por viviendas de uso turístico.

"El presupuesto está ahí, la oportunidad está ahí, lo que falta es la voluntad política para dejar de regalarle más y más beneficios a quien especula con la vivienda y crear, de una vez por todas, esa infraestructura pública para que miles de familias gallegas no caigan en la pobreza por culpa del problema de la vivienda".

A la iniciativa del BNG ha avanzado su apoyo el PSdeG, cuyo diputado Aitor Boiza ha destacado que "va alineada" con lo que los socialistas llevan muchos meses defendiendo: "Que la vivienda no puede ser un objeto de especulación, la vivienda tiene que garantizar un derecho", ha manifestado.

Con todo, no será adelante toda vez que el PPdeG ha avanzado su rechazo. En concreto, el diputado del PPdeG Moisés Rodríguez ha recordado que en las últimas autónomas los gallegos tuvieron la oportunidad de escoger con su voto el modelo que querían y decidieron apoyar el de Alfonso Rueda y no el que ofrece la oposición.

Por ello, ha criticado que el Bloque acuda a la Cámara a pedir que "asuma su programa electoral" porque "los primeros que les dijeron que no les valían fueron los gallegos y las gallegas". Además, ha asegurado estar "encantado" de que el BNG acuda con este tipo de iniciativa al Pazo do Hórreo al considerar que permiten a los gallegos conocer las "verdaderas intenciones de un BNG". "Esa moderación con la que se disfraza su lideresa, con el permiso de la UPG, en cada proceso electoral es una farsa, puro teatro", ha sostenido.

Moisés Rodríguez ha asegurado que la propuesta del Bloque no sirve para incrementar la oferta allí donde se necesita y que la intervención de la Xunta como ellos proponen solo serviría para "tensar la situación".