Medio Ambiente asegura que de las últimas 100 declaraciones de impacto ambiental, 50 "fueron negativas"

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en el Parlamento de Galicia - XUNTA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha asegurado que de las últimas 100 declaraciones de impacto ambiental (DIA) tramitadas por la Xunta de Galicia, un total de 50 "fueron negativas" por "no cumplir" las condiciones necesarias.

Así lo ha trasladado en respuesta al diputado del BNG Brais Ruanova, quien ha acusado a la Xunta de "permitir tramitar" una "nueva agresión especulativa" en la Serra da Groba, en la comarca del Baixo Miño, en referencia a los proyectos de centrales hidroeléctricas reversibles de agua marina, en Oia y O Rosal.

En su respuesta, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático ha subrayado que hay una legislación que el Gobierno gallego debe cumplir. "Cuando se presenta un proyecto en una administración, la administración tiene la obligación, el deber porque sino sería una prevaricación de tramitar ese proyecto", ha manifestado.

Dicho esto, ha sostenido que tramitar un proyecto no quiere decir que al final ese proyecto tenga los avales de carácter técnico. "De las últimas 100 declaraciones de impacto ambiental, 50 fueron negativas, porque no cumplían", ha afirmado.

Tras ello, ha acusado al BNG de "ir con la pancarta" allí donde "ve un problema" y "si sale la DIA negativa asegurar que fue gracias a su presión". "No, estamos en un estado de derecho y, por lo tanto, sale en función del a legislación vigente", ha afirmado.

En la sesión, además, la diputada del BNG Montse Prado ha asegurado que en el Salnés "están encendidas todas las alarmas" después de que la empresa encargada de llevar el agua a A Toxa levantase en el río Umia, una instalación "que bloquea completamente el curso del río". "Interrumpe el caudal mínimo que tiene el río, se calienta, favoreciendo la proliferación de bacterias", ha sostenido antes de señalar que "nadie entiende que esa barbaridad pueda tener ningún impacto de estudio ambiental positivo".

Asimismo, ha criticado que la Xunta "autorice una agresión de estas características para que determinados VIPs de la Illa da Toxa tengan agua gratis".

En su respuesta, la conselleira ha sostenido que cuando se hace una actuación en un río, se presenta un proyecto y se hace un informe, que fue "favorable". "Después se hace la vigilancia correspondiente", ha manifestado para trasladar que a la Xunta "no le duelen prendas" si detecta que una empresa "no está cumpliendo estrictamente con el proyecto".

"A la empresa se le hizo la notificación para que haga las modificaciones necesarias", ha señalado antes de explicar que Augas de Galicia fue a hacer una inspección, en la que detectó que no se cumplía íntegramente el proyecto, por lo que hizo la correspondiente notificación.

ACCESO A LA PLAYA DE LAS CATEDRALES

Por otra parte, y en respuesta a una pregunta formulada por la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, quien se ha referido a incidencias registradas en el control de aforo en la playa de As Catedrais, en Ribadeo, y ha abogado por actualizar las medidas.

En su respuesta, Ángeles Vázquez ha asegurado que, a fecha de este miércoles, visitaron este enclave un total de 354.384 personas, lo que la convierte en el segundo lugar protegido más visitado de Galicia, después del Parque Nacional das Illas Atlánticas, con 450.000 personas.

Dicho esto, ha explicado que en su día se hizo un estudio en el que se fijó una cuota máxima diaria de 4.812 personas al día. "En este momento entendemos que es una carga que es asumible", ha señalado.

Además, ha sostenido que el sistema "funciona bien" y ha apuntado que, en momentos puntuales, como el día del eclipse o cuando hay mareas altas, se "toman decisiones" para garantizar la seguridad tanto del espacio como de las personas.