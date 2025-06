Pontón reprocha "inacción" ante la violencia machista a Rueda, que la acusa de usarla con "fines electorales"

La nacionalista sostiene que "si fuesen futbolistas en vez de mujeres" las personas "asesinadas", la Xunta solicitaría un "comité de crisis"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y la líder del BNG, Ana Pontón, han protagonizado este miércoles un tenso 'cara a cara' durante la sesión de control del Parlamento de Galicia, en la que la nacionalista ha reprochado la "inacción" ante la violencia machista al titular del Gobierno gallego, quien la ha acusado de utilizar el asunto con "fines electorales".

En su intervención en la sesión de control, Pontón ha recriminado al jefe del Ejecutivo gallego la "inacción" ante la "escalada de violencia machista" en Galicia, con tres mujeres asesinadas en apenas dos meses y varios intentos de asesinato más. Una "situación gravísima" que ha contrastado con la "diligencia" con la que, a su juicio, Rueda "encubrió" al exconselleiro do Mar, Alfonso Villares, tras ser denunciado por un delito de agresión sexual.

Pontón, que ha censurado que, "a día de hoy", el presidente de la Xunta "no tuviese ni una palabra de respeto ni de empatía con la víctima", ha sostenido que lo "único que demuestra" Rueda es que "cuando tiene que escoger entre un amigo que es un presunto agresor sexual y la víctima, se pone del lado del presunto agresor". "Lo que nos demuestra es que está más cerca de ese discurso negacionista de la extrema derecha machista que de la defensa de la lucha contra la violencia de género", ha afirmado.

RUEDA REPROCHA "FINES ELECTORALISTAS"

Enfrente, Rueda ha subrayado que su Gobierno actúa "con contundencia y convencimiento" ante la violencia machista. "Y con la misma contundencia y con el mismo convencimiento le digo que usted solo utiliza este tema con fines electorales", ha replicado en una intervención en la que ha sostenido que a Pontón le importa "mucho más" ella "misma" que las víctimas. "Toda es buena ocasión para arañar votos", ha censurado.

Dicho esto, Alfonso Rueda ha manifestado que, "en su frustración electoral y tras esa entelequia de que era presidenta de un gobierno en la sombra", ahora Pontón "decidió ser jueza". "Una jueza que no tiene en cuenta la presunción de inocencia, que no cree en la separación de poderes ni en el Estado de Derecho", ha argumentado para emplazar a la nacionalista a "dejar de mentir y de difamar" para "tratar de sacar rédito electoral de un asunto tan serio".

Pontón ha calificado la respuesta del presidente de la Xunta como una "indecencia" hacia las mujeres que sufren violencia machista y ha censurado que la Xunta no haya adoptado "ni una sola medida" nueva en un contexto en el que, según ha sostenido, el último informe del Ministerio de Igualdad con datos de 2024 sitúa a Galicia como "la segunda comunidad del Estado con la tasa más alta de violencia machista". "Casi duplicamos la media estatal y usted viene aquí a decirnos que está todo bien", ha denunciado.

La líder del Bloque ha subrayado que "en este mes" dos mujeres fueron "asesinadas" en Galicia. "Tres asesinatos machistas en los últimos dos meses. Dos de ellos en menos de 15 días. ¿Si fuesen futbolistas, solicitarían un comité de crisis? Sí, claro que lo solicitarían", ha manifestado para volver a pedirle a la Xunta que convoque este comité para abordar esta problemática.

Rueda ha respondido a estas palabras pidiéndole a Pontón que "no frivolice". "Ya que no respeta a las mujeres de mi partido, por lo menos respétese a sí misma. Esta frase que acaba de decir la va a perseguir durante mucho tiempo", ha replicado Rueda, que ha considerado que afirmar que decir que "si hubiesen asesinado a dos futbolistas, la Xunta hubiese convocado un comité de crisis no es frivolizar, sino ponerse en ridículo".

"GOBIERNO QUE TRAFICA CON MUJERES"

Todo ello, además, en un debate en el que, además de poner en valor las distintas medias adoptadas por la Xunta para combatir la violencia de género, Rueda ha vuelto a reprochar a la líder del Bloque que sea "tan brava" en Galicia pero tan "mansa" en Madrid.

"Usted es tan brava aquí que incluso pide mi dimisión, sin dudarlo en absoluto", ha dicho para censurar que, sin embargo, sea tan "mansa" en Madrid "para pedir elecciones" y reclamar que "se acabe un gobierno que trafica con mujeres". "Allí no es capaz de decir nada y simplemente no sale en la foto para que no la asocien", ha sostenido el presidente.

Ante estas palabras, Pontón ha reprochado que el titular del Ejecutivo gallego incorporase la corrupción a su respuesta para "dar lecciones" cuando "el PP es el único partido durante la democracia y el único en Europa condenado por corrupción". "Hay que tener cara de cemento armado", ha afirmado para sostener que el BNG "mostró su repugnancia en cuanto se conocieron los datos del informe de la UCO".

"Señora Pontón, lecciones ninguna. ¿Quiere hablar de cifras? 1.450 delincuentes sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí que usted aplaude con las orejas siempre que tiene ocasión, señora Pontón, 126 en la calle", ha respondido el presidente, que ha finalizado censurado que el BNG "siga apoyando a un gobierno que, con dinero público, se repartía mujeres como si fuese mercancía".