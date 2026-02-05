La población en riesgo de pobreza o exclusión social en 2025 en Galicia crece 3,3 puntos hasta el 22,1%

Archivo - Viviendas vacías y deshabitadas en los barrios lucenses de Feijoo y A Milagrosa, a 15 de noviembre de 2025, en Lugo, Galicia (España). El presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, ha señalado que, según el informe FOESSA, en España hay más - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social se situó en el 22,1% en 2025 en Galicia, frente al 18,8% del año anterior, según la encuesta de condiciones de vida con los datos definitivos que publica este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE). En el conjunto estatal, fue superior, del 25,7%.

Por su parte, el riesgo de pobreza en la comunidad gallega durante el pasado año se situó en el 16% (19,5% en el conjunto estatal), la carencia material y social severa en el 7,1% (frente al 8,1% de la media) y la baja intensidad en el empleo en el 7,6% (8% para la media).

Las tasas 'Arope' de riesgo de pobreza o exclusión social más elevadas en el año 2025 se dieron en Andalucía (34,7%), Castilla-La Mancha (34,0%) y Región de Murcia (32,5%).

En el lado contrario, País Vasco (14,7%), Illes Balears (15,2%) y Comunidad Foral de Navarra (16,5%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social más bajas.

Respecto a las tasas de riesgo de pobreza, las más elevadas se dieron en Andalucía (27,7%), Región de Murcia (26,7%) y Extremadura (26,2%). País Vasco (9,3%), Illes Balears (11,6%) y Comunidad Foral de Navarra (12,3%) presentaron las tasas de riesgo de pobreza más bajas.

Atendiendo a las dificultades para llegar a fin de mes, Castilla-La Mancha (12,7%), Región de Murcia (12,1%) y Canarias (11,5%) fueron las comunidades autónomas con mayores porcentajes de personas que llegaban a fin de mes con "mucha dificultad" en 2025.

Las que presentaron los menores porcentajes fueron País Vasco (3,8%), Aragón (4,7%) e Illes Balears (4,8%).