La pobreza y la exclusión social infantil suben en Galicia, aunque siguen por debajo de las cifras estatales

Foto de archivo - Álex Zea - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Galicia es la comunidad autónoma en la que más ha aumentado la pobreza y la exclusión social infantil en el último año. Así se desprende del 'Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con enfoque de infancia en Galicia', elaborada por la Plataforma de Infancia en colaboración con la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia (POIG).

Según recogen, la tasa AROPE alcanza en Galicia el 19,3% de los niños y adolescentes, 3,3 puntos más que el año anterior, mientras que en el conjunto de España se redujo 0,9 puntos, hasta situarse en el 33,2%. En términos absolutos, 68.000 niños y adolescentes viven en Galicia en riesgo de pobreza o exclusión social, 10.000 más que el año anterior.

A pesar de este incremento, Galicia continúa siendo la segunda comunidad autónoma con la tasa AROPE infantil más baja del Estado. Una posición comparativamente favorable que, con todo, convive con un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza infantil en el último año.

El informe alerta, además, de la vulnerabilidad de quien se encuentra justo "en el límite" de la pobreza. En Galicia, el 7,2% de los niños y adolescentes, más de 25.000, se sitúa en una franja de ingresos de apenas un 3% por encima o por debajo del umbral de la pobreza.

Apuntan que el aumento de la pobreza infantil se refleja también en otros indicadores. La tasa de pobreza entre la población infantil y adolescente gallega aumentó 0,7 puntos, hasta alcanzar el 14,2%, mientras que en España se redujo 0,8 puntos, hasta el 28,4%.

Galicia se sitúa así como la segunda comunidad autónoma con la menor tasa de pobreza infantil, con 50.000 niños y adolescentes en situación de pobreza.

La evolución es especialmente significativa en el caso de la pobreza severa. Galicia registra un aumento de 1,8 puntos, hasta situarse en el 6,8%, mientras que en el conjunto del Estado este indicador se redujo 1,6 puntos, hasta el 12,5%.

Este empeoramiento de los indicadores de pobreza infantil se produce a pesar del incremento de la renta media por unidad de consumo en Galicia, que alcanza los 22.633 euros, 1.273 euros más que el año anterior.

PROPUESTAS

Ante estos datos, la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Galicia pide reforzar las políticas destinadas a prevenir y reducir la pobreza infantil y garantizar que las familias puedan acceder a los apoyos que precisan.

Entre sus propuestas, la POIG reclama avanzar en la mejora de la renta garantizada de ciudadanía, para que alcance un mayor número de familias en situación de vulnerabilidad, mediante la modificación de la Ley de Inclusión Social de Galicia, simplificando su tramitación y asegurando una adecuada complementariedad entre la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

La Plataforma propone también avanzar en la elaboración de un Plan de Apoyo a las familias monoparentales y desarrollar medidas específicas para las familias con niños, niñas y adolescentes con discapacidad, así como garantizar el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible.

Asimismo, reclama destinar un mínimo del 5% de los recursos del fondo Social Europeo del marco plurianual 2021-2027 a la reducción de la pobreza infantil, a través de planes operativos específicos de Garantía Infantil.

En el ámbito educativo, la POIG considera necesario reforzar las medidas destinadas a compensar las desigualdades sociales, incluyendo bolsas de comedor, actividades extraescolares, actividades de ocio y tiempo libre, así como medios tecnológicos y conexión a internet.