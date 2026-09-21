Podemos y Sumar confirman diálogo para una candidatura única con Marea Atlántica, que niega "conversación formal"

A CORUÑA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Marea Atlántica ha rechazado "conversación formal" para una candidatura única con otros partidos en la denominada 'izquierda al PSOE' en las próximas elecciones municipales frente a lo manifestado desde Podemos que han confirmado la existencia de diálogo de cara a concurrir en una misma lista, dando prácticamente por hecho un acuerdo sobre el cabeza de lista.

Sería, han precisado en la presentación del candidato de Podemos, Aitor Neira, con Alianza Verde, Equo, Izquierda Unida, Sumar, Marea Atlántica y la formación morada.

En la comparecencia con presencia de la coordinadora de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo, el candidato de esta formación y la de Sumar, Trinidad Palacios, se aseguró que se lleva "semanas trabajando en eso" para, según ratificaron, una candidatura con presencia de todas esas formaciones.

Sin embargo, desde Marea Atlántica han señalado que la misma "no está participando en conversacines formales para ninguna coalición o candidatura con otras fuerzas políticas de cara a las elecciones locales".

"En todo caso, la decisión final no está tomada y queda en manos de las personas con derecho a voto en nuestra red, la misma manera de proceder que llevamos aplicando desde el nacimiento de Marea Atlántica", añaden en un comunicado.

CANDIDATURA CON SEIS PARTIDOS

Y es que en la presentación del candidato de Podemos, se ha aludido a una candidatura con seis fuerzas políticas -- la formación morada, Sumar, IU, Equo, Alianza Verde y Marea Atlántica se precisó --. "Esa es la intención", indicó Aitor Neira.

"Lo importante es la discreción, llevamos meses hablando", ha sentenciado para indicar que se está "en el final del proceso". "Esperamos dentro de poco poder anuncir el nombre", ha apostillado sobre la persona que podría liderar esa candidatura. Y es que, sobre el cabeza de lista, ha considerado que se van "a poner de acuerdo". "Hay una buena sintonía", ha insistido.