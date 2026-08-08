Pol (Lugo), municipio natal de Fernando Ónega, le recuerda en una misa ante su familia

LUGO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio lucense de Pol, donde nació Fernando Ónega, ha celebrado esta tarde una misa en recuerdo al periodista, que falleció en Madrid el pasado 3 de marzo. Tras la ceremonia, la voluntad de su familia es sepultar sus cenizas en la misma localidad, según ha informado a Europa Press el alcalde, Lino Rodríguez Ónega.

Con motivo de la celebración litúrgica, el Ayuntamiento ha preparado una carpa cubierta en la que ha dispuesto un altar, donde se colocarán las cenizas durante la misa, y un total de 400 sillas. Entre los invitados, han acudido el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el exministro de Fomento José Blanco, que ostentó ese cargo durante el segundo mandato de Zapatero.

También ha estado presente la familia de Ónega. Esto es Ángela Rodrigo, viuda del periodista, y sus hijos, Cristina, Sonsoles y Fernando, que el viernes visitaron la capital de la provincia para acudir al acto con el que el Ayuntamiento lo nombró Hijo Adoptivo de la Ciudad, con el respaldo del PP y el PSOE y la negativa del BNG.

En el caso de la misa en su municipio natal, salió de una propuesta de su propio alcalde, que le trasladó el ofrecimiento a la familia. Para él, Fernando Ónega "lo supone todo", desde "un gran estudiante" hasta "un gran profesional". "Nos sentimos orgullosos de él", ha valorado.

La celebración ha tenido lugar en una carpa colocada para la ocasión, ya que el pronóstico meteorológico prometía lluvia en un principio, aunque finalmente el día transcurrió despejado. "Es una pena que no podamos hacerlo al aire libre", ha lamentado el regidor, que, en todo caso, priorizó que la misa pudiese llevarse a cabo en cualquier condición. "Desde el Ayuntamiento trabajamos para que todo esto saliese en orden", ha asegurado.

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