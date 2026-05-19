La Policía Nacional alerta de estafas en la venta de entradas para el partido Valladolid-Deportivo

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A CORUÑA 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detectado la comisión de estafas en la venta de entradas entre particulares para el partido de fútbol Valladolid- Deportivo, utilizando las redes sociales.

En todas las denuncias recibidas, diferentes usuarios publicitan en redes sociales y plataformas digitales, la venta de entradas para el encuentro entre Valladolid-Deportivo.

"Cuando alguna persona se interesa en la compra de esas entradas, la instan a mantener una conversación mediante la aplicación Whatsapp, y posteriormente a realizar el pago utilizando Bizum".

"Una vez realizado el pago, cortan cualquier tipo de comunicación y bloquean al comprador en todas las aplicaciones, y por supuesto, no se produce ningún envío de entradas", añade la Jefatura Superior de Policía en Galicia.

Al respecto, indica que "los estafadores suelen utilizar de reclamo productos con una gran demanda a unos precios asequibles, como en este caso las entradas para el referido partido".

Desde la Policía Nacional, se recuerda que la compra de entradas para eventos deportivos y todo tipo de espectáculos, debe realizarse a través de los canales oficiales. Dentro de éstos, existen plataformas seguras de pago que garantizan la compra.