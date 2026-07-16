Policías que detuvieron al acusado de quemar a su expareja dicen que les reconoció los hechos: "Soy el que buscáis"

Imagen del acusado en la segunda sesión del juicio. - EUROPA PRESS

PONTEVEDRA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los dos policías que detuvieron al acusado de prender fuego a su expareja en Vigo en septiembre de 2024 aseguran que el varón les reconoció los hechos en el momento de su arresto, pese a que posteriormente se negó a declarar en comisaría: "Soy el hombre que estáis buscando".

Así lo han señalado durante la segunda sesión del juicio que se ha celebrado este jueves en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, donde ambos han dicho que encontraron al varón en la posición de copiloto en un coche conducido por su primo.

Según han relatado, tras ser alertados de que una mujer había sido quemada por su expareja en la parroquia de Valladares, y conociendo el nombre del supuesto agresor y disponiendo de una foto del varón, se dirigieron a la zona.

En un momento dado, tal como han explicado, se cruzaron con un vehículo, en el cual el conductor del mismo los requería. De esta manera, pararon y hablaron con dicho individuo, que les indicó que su primo lo había llamado porque había hecho algo grave.

Minutos después, el procesado bajó del vehículo y les dijo: "Soy el hombre que estáis buscando. Se me fue la olla. Planté fuego a mi expareja".

Además, describieron que el hombre disponía de una botella de cerveza en la mano y no paraba de fijarse para las armas que portaban. Hasta tal punto que les dijo que le pegasen un tiro o que le prestasen la pistola y que lo haría él mismo.

Uno de los agentes añadió que, ante la negativa, el acusado se les abalanzó, siendo reducido, detenido y trasladado a comisaría, donde mantuvo una actitud "colaboradora", pese a que finalmente se acogió a su derecho a no declarar.

GASOLINA

Durante la vista de este jueves, han sido varios los peritos y forenses que han acudido a declarar, constatando que se encontraron restos de gasolina tanto en la ropa de la víctima como del procesado, además de en una botella hallada en el lugar de los hechos. Además, los agentes y la camarera que atendió en una cafetería al acusado también se refirieron al fuerte olor que desprendía a este producto.

Las profesionales médicas han hablado de la situación de la mujer tras el ataque, que tuvo que ser sometida a unas 10 intervenciones quirúrgicas, con unas lesiones que "la imposibilitan para llevar una vida normal", tanto laboral, como social y personal.

Ellas han apuntado al "rechazo" a su cuerpo que tiene la víctima, debido a la multitud de cicatrices de quemaduras que tiene por su cuerpo, pese a que ya han pasado casi dos años de los hechos.

También han hablado del sufrimiento "psíquico grave", con una evolución "fluctuante" y de otros problemas corporales como el registrado en una de sus manos, que le imposibilita coger objetos.

Además, han subrayado que la mujer no tenía antecedentes psiquiátricos previos a estos hechos, por lo que se atribuye a lo ocurrido la "causalidad total" de la situación psicológica actual de la mujer.

PENAS

Por todo ello, Fiscalía pide casi 22 años de cárcel para el hombre, asegurando en su alegato final que el objetivo del procesado era acabar con la vida de su expareja "de la manera más salvaje posible".

"Si no lo consiguió no fue por colaborar o ayudarla", ha reivindicado el Ministerio público, criticando que se busque un atenuante por arrepentimiento, ya que el varón ya estaba siendo buscado por la Policía cuando fue detenido.

La fiscal se ha referido a la "incapacidad de defensa" de la joven, que por aquel entonces tenía 29 años, y a la "sangre fría" del hombre, que trató de frenarla cuando ella intentó buscar una manguera para sofocar las llamas.

En la misma línea ha hablado el abogado de la víctima, que pide hasta 33 años de cárcel para el varón, tachándolo de "asesino" y subrayando que no existe atenuante ni de confesión ni por supuesta intoxicación, ya que ni los policías ni la camarera que lo atendió tras los hechos declararon notarlo bajo los efectos del alcohol u otras drogas.

Además, solicita una responsabilidad civil de hasta 1,1 millones de euros porque "ha destrozado estética y psicológicamente" la vida de la joven "para el resto de sus días".

Por su parte, la defensa pide la libre absolución del hombre por su drogadicción y alteración psíquica, rechazando la existencia de un delito de acoso o de maltrato habitual y apuntando a los atenuantes de drogadicción y de arrepentimiento, porque minutos después de los hechos habría llamado a su primo para entregarse.

El caso ha quedado visto para sentencia.

HECHOS

Los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024. Según el escrito de acusación de Fiscalía, el varón es autor de un delito de lesión psíquica, un delito de acoso y un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento en grado de tentativa, y solicita, respectivamente, las penas de 5 años, 2 años y 14 años, 11 meses y 29 días de prisión por cada uno de los delitos, además del pago de una indemnización a la víctima de más de 670.000 euros por las secuelas.

En su escrito, Fiscalía expone que víctima y acusado comenzaron una relación sentimental cuando ella tenía 22 años y él 34, residiendo ambos en el mismo domicilio de Vincios, en Gondomar (Pontevedra), al menos durante los fines de semana.

Durante la relación hubo discusiones, debido a que ella asumía tanto la carga económica del hogar como el cuidado de la casa, al contar con mayor estabilidad laboral que él. "Durante la convivencia, él la menospreciaba de forma habitual con expresiones del tipo 'eres retrasada, mongólica, cerda, vaga', y para resolver la discusión el procesado optaba por echarla de casa", indica la Fiscalía, que señala que, después de echarla, el acusado le pedía que volviera.

La relación terminó cuando ella decidió poner un final definitivo en mayo de 2024. No obstante, el procesado "buscó a partir de ese momento la atención, acercamiento y/o proximidad con ella con el propósito de recuperarla (como había hecho a lo largo de toda la relación en los momentos en los que se producían las rupturas temporales de la pareja)".

"TE VAS A ENTERAR"

Para ello, solicitó su amistad a través de diversos perfiles en redes sociales, se presentó en el local en el que ella trabajaba o en cafeterías donde ella estaba, hasta que el 14 de septiembre acudió a la casa familiar en la que ella residía, en la parroquia viguesa de Valladares, e intentó quemarla viva.

Según el escrito de acusación, ese día la esperó a las 08.00 horas hasta que salió de la vivienda y la agarró por la coleta por la espalda y le dijo "ven aquí que ahora te vas a enterar".

La víctima comenzó a mover su cuerpo para deshacerse de él, mientras él la seguía agarrando por la coleta, le propinaba varios rodillazos en la cara y le decía "para quieta", para reducir de esta forma, más aún, sus posibilidades de defensa.

"A continuación, una vez que el procesado consiguió impregnarla de gasolina, la empujó, ella cayó al suelo, y él le dijo 'adiós', encendió un mechero y le prendió fuego, consciente de que, de esta forma, causaría a quien había sido su pareja sentimental un terrible sufrimiento, aumentando de forma deliberada e innecesaria los padecimientos tanto físicos como psíquicos que tendría y que tenían el claro y único propósito de acabar con la vida de ella", recoge Fiscalía.

Finalmente, ella pudo coger una manguera y mojarse todo el cuerpo, solicitando ayuda a su sobrino y a su hermana, que la llevó al hospital, sufriendo quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo.