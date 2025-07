El ponente de la sentencia del TC sobre la ley gallega del litoral: "Era de justicia reconocer la competencia"

César Tolosa elogia la norma autonómica, "innovadora y con una muy depurada técnica jurídica"

VIGO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El magistrado César Tolosa, ponente de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avaló la ley gallega del litoral, ha subrayado este martes que "era de justicia" reconocer la competencia autonómica en la gestión de ese ámbito, algo que no viene sino a refrendar una "realidad jurídica que ya había".

Así lo ha trasladado durante su intervención en la ponencia de cierre de la jornada 'A noso litoral: Claves para a súa xestión integral e o seu desenvolvemento sostible', organizada en Vigo por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

Tolosa ha iniciado su conferencia mostrando su satisfacción por haber podido colaborar, como miembro del TC, en el "ambiente festivo" del día en el que Galicia asume la competencia de gestión de su litoral, tal y como se publica en el Diario Oficial de Galicia este martes (en base al Real Decreto de mayo pasado, que estableció el traspaso de esta competencia).

El magistrado ha explicado los argumentos del Tribunal para rechazar el recurso del Gobierno de España, que interpuso 72 impugnaciones a más de una treintena de artículos de la norma, argumentando que invadían competencias estatales.

Al respecto, Tolosa ha reiterado lo ya expuesto en la sentencia: no es necesario un decreto de transferencias para que que haya una competencia, porque ésta viene legitimada en el estatuto de la Comunidad Autónoma. Además, ha recordado otras sentencias del TC que ya avanzaban por ese camino.

El juez ha puesto en valor los argumentos esgrimidos por la Xunta frente al recurso, como el hecho de que la titularidad dominical de los terrenos no delimita las competencias, o que las competencias estatales no pueden ser excluyentes del ejercicio del derecho de competencias autonómicas. "Y la Xunta usó una técnica que me gustó, lo hizo inteligentemente: apeló a las cláusulas de salvaguardia de competencias estatales. De modo que, en caso de conflicto, la norma gallega se debe interpretar de conformidad con la normativa estatal", ha añadido.

RECONOCIMIENTO "DE JUSTICIA"

En definitiva, César Tolosa ha remarcado que el TC "ni pone ni quita nada" y se limitó a reconocer algo que "era de justicia", una competencia que refleja una realidad jurídica ya existente.

Además, ha elogiado abiertamente la ley gallega del litoral, una ley "innovadora y con una muy depurada técnica jurídica", que demuestra "un profundo conocimiento" no solo de la gestión del litoral, sino también de la cuestión competencial. "Enhorabuena a los autores", ha proclamado.

En ese sentido, tras insistir en que la norma gallega es "una buena ley", ha valorado que la Xunta se lo puso "fácil" al Tribunal Constitucional. "Cuando se legisla bien es más sencillo examinar la constitucionalidad", ha explicado.