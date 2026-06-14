Ponteareas (Pontevedra) y A Coruña registraron dos de las mayores temperaturas del sábado en España, según la Aemet

Archivo - Ola de calor en Galicia - ADRIAN IRAGO - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las estaciones de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) en Canedo, en Ponteareas (Pontevedra), y en el aeropuerto de A Coruña registraron el sábado dos de las temperaturas más altas de España en una jornada de calor histórico para Galicia. Además, los valores alcanzados en la ciudad herculina marcaron el récord para un mes de junio.

En concreto, Canedo alcanzó los 38.5 ºC a las 14.40 horas. Este fue el tercer valor más alto registrado por el servicio estatal en la jornada del sábado. Por su parte, la temperatura obtenida en el aeropuerto coruñés a las 15.10 (37.7 ºC) se colocó como la séptima más alta del día en todo el Estado.

Este es el mayor valor registrado por esta estación en un mes de junio dentro de la serie histórica de la Aemet, que empieza en 1971. De este modo, superó a los 37.2 ºC alcanzados hace 26 años, el 17 de junio del año 2000.

Además, la otra estación que el organismo estatal tiene en la capital de provincia también batió su propio récord. Su máxima del día (35.9 ºC) fue la mayor temperatura obtenida para este mes desde que existen registros, por encima de los 34.8 ºC alcanzados el 3 de junio de 1980.

En este contexto, Estaca de Bares marcó a las 02.00 horas de la madrugada del sábado la mayor racha de viento del día en España, con una velocidad de 59 kilómetros por hora, siempre según los datos de la Aemet.

MÁXIMAS EN TORNO A LOS 37 GRADOS EN TODAS LAS PROVINCIAS

Las otras tres mayores temperaturas del día en Galicia también rondaron los 37 grados: Ribadavia (Ourense) marcó 37.4 a las 15.30 horas; Ourense, 37.1 a las 15.50, y Monforte de Lemos (Lugo), 36.5 a las 15.40.

Aunque el podio de temperaturas máximas no coincide exactamente con el de Meteogalicia, ambos servicios de metereología muestran que los valores obtenidos fueron altos en municipios de las cuatro provincias indistintamente.

Los termómetros del servicio autonómico recogieron los valores más altos en Ourense, donde las estaciones con las que cuenta Meteogalicia en la ciudad recogieron 37.8 y 37.4 ºC a las 16.00 horas. Le siguieron Ferrol, con 37.3 ºC a las 15.50; Camanzo, en Vila de Cruces (Pontevedra), con 36.9 ºC a las 15.00, y Lugo, con 36.8 ºC a las 17.10.

Esto sucedió en un contexto de una jornada de calor intenso que se juntó con tormentas localmente fuertes, sobre todo en zonas de Ourense y Lugo. En este sentido, Galicia registró 1.579 rayos en la jornada del sábado.