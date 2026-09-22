Pontevedra llevará las actividades previas de Feroz 2027 a la Facultad de Comunicación con un maratón de series

Archivo - La actriz Anna Marchesi durante la gala de entrega de los Premios Feroz 2026, en el Pazo da Cultura, a 24 de enero de 2026, en Pontevedra, Galicia - Elena Fernández - Europa Press - Archivo

PONTEVEDRA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación del Campus de Pontevedra acogerá durante el próximo mes de octubre las actividades previas de la decimocuarta edición de los Premios Feroz, que arrancarán el día 10 con un maratón de series y coloquios abiertos al público.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, y la vicerrectora del Campus de Pontevedra, Marián Fernández Villarino, presentaron este martes la programación, que contempla cinco jornadas de proyecciones de series y encuentros con profesionales de la interpretación y la creación audiovisual.

Las sesiones tendrán lugar los días 10, 16, 17, 25 y 31 de octubre en el salón de actos de la Facultad de Comunicación. La jornada inaugural comenzará a las 17.00 horas, mientras que el resto de las actividades están previstas para las 18.00 horas.

La programación comenzará el 10 de octubre con la proyección de la primera temporada de 'Vida perfecta', seguida de un coloquio con la actriz Celia Freijeiro. El 16 de octubre será el turno de 'Autodefensa', con un encuentro posterior con su creadora y protagonista, Berta Prieto.

El 17 de octubre se proyectará la primera temporada de 'Paquita Salas', creada por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Según explicó el alcalde, todavía no se ha confirmado la persona que participará en el coloquio posterior.

La cuarta sesión, el 25 de octubre, estará dedicada a 'Fácil' y contará con la participación de la actriz Coria Castillo en el coloquio. Finalmente, el 31 de octubre se proyectará la primera temporada de 'Cardo', con un encuentro posterior con su creadora y protagonista, Ana Rujas, y su cocreadora, Claudia Costafreda.

El traslado de estas actividades a la Facultad de Comunicación responde al cierre temporal del Teatro Principal de Pontevedra, actualmente en obras de remodelación. El Ayuntamiento ha adaptado el salón de actos universitario, con cerca de 400 localidades, mediante la instalación de un sistema de proyección destinado a garantizar la calidad de las sesiones.

Fernández Lores explicó que esta circunstancia permite "hacer de la necesidad virtud" y mantener la programación de los Feroz mientras se ejecutan las obras del teatro. El regidor destacó además la creciente colaboración entre el Ayuntamiento y las distintas facultades del Campus de Pontevedra.

El alcalde puso en valor que Pontevedra se convertirá en la única ciudad que acoge los Premios Feroz por tercer año consecutivo y subrayó la apuesta municipal por la cultura y por la colaboración con la Universidade de Vigo.

Por su parte, la vicerrectora del Campus de Pontevedra destacó que la celebración de las actividades en la Facultad de Comunicación permitirá acercar las instalaciones universitarias a la ciudadanía y reforzar las "sinergias" entre la Universidade de Vigo y el Ayuntamiento.

Fernández Villarino también resaltó la participación del alumnado de Comunicación, que podrá colaborar como voluntario en la organización y desarrollo de las actividades, una experiencia que, según señaló, permitirá complementar su formación con la participación en eventos audiovisuales.

Las entradas para las cinco sesiones serán gratuitas y podrán retirarse de forma presencial en la Oficina de Turismo de la Plaza de España desde siete días antes de cada proyección, con un máximo de cuatro localidades por persona.

Además, se habilitará un sistema de reserva online a través del formulario disponible en la web municipal 'apuntate.pontevedra.gal', con un número limitado de plazas.

La programación de octubre supone el inicio de las actividades vinculadas a la decimocuarta edición de los Premios Feroz, cuya gala se celebrará el 23 de enero de 2027 en el Pazo da Cultura de Pontevedra con la novedad de la participación del público dentro del propio evento.