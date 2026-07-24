Pontón anima a Galiza Nova a sumar a más jóvenes a un BNG "capaz de darles un futuro digno"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha animado a Galiza Nova a sumar a más jóvenes a una organización "capaz de darles un futuro digno" para que puedan desarrollar en Galicia "su proyecto vital" y que no tengan que "hacer la maleta contra su voluntad".

Así lo ha trasladado en el acto que cada año celebra la organización juvenil nacionalista el 24 de julio, en vísperas del Día Nacional de Galicia, en reconocimiento a las figuras de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao y de Rosalía de Castro.

En el acto, celebrado finalmente en el interior de la Iglesia de Bonaval debido al riesgo de lluvia, la líder del Bloque ha subrayado que "cada derecho conquistado ha sido posible gracias a las personas que decidieron organizarse políticamente".

"Nada cayó del cielo, todo fue conquistado y todo puede perderse si dejamos de organizarnos", ha recalcado ante los militantes de Galiza Nova, antes de instarlos a "organizar esperanza" porque, ha apuntado, "la esperanza por sí sola no cambia nada", sino que "lo que cambia la historia es la esperanza organizada".

Por todo ello, ha animado a Galiza Nova a "convencer y organizar" para hacer que "cada semana un joven más descubra que el nacionalismo gallego también habla de él y le ofrece un futuro digno".

"EL GALLEGO NO ES UN OBSTÁCULO"

Además, la portavoz del BNG ha criticado en su intervención "la vergüenza de un gobierno del PP" que, ha lamentado, "lleva demasiado tiempo atacando al gallego".

"El gallego nunca ha sido un obstáculo, el obstáculo es quien desprecia lo que somos", ha censurado para, acto seguido, reivindicar que una lengua "no es solo un instrumento para comunicarse, sino una forma de comprender el mundo y un patrimonio colectivo recibido de las generaciones precedentes que se debe entregar más vivo a las que vendrán".

"Por ello, defender el gallego es un acto de rebeldía y de futuro y, por ello, precisamos más juventud orgullosa de vivir, de crear, de cantar, de amar y de soñar en gallego", ha proclamado.

COMPROMISO CON LA PAZ Y AUTOGOBIERNO

Por otro lado, Ana Pontón ha reafirmado el compromiso del BNG "con la paz, con el derecho internacional y con la soberanía de los pueblos que quieren decidir libremente su futuro", en un contexto en el que, ha manifestado, "la guerra vuelve a ocupar las portadas, el odio pretende disfrazarse de política y los poderosos siguen utilizando pueblos enteros como piezas de un tablero geopolítico".

Así, ha reivindicado que el Bloque "nunca mira para otro lado ante las injusticias" y, por esta razón, ha tachado de "inaceptable" que "se discrimine a las personas por ser quienes quieran ser y amar a quienes quieran amar, por el color de su piel o su origen, o a las mujeres por el hecho de serlo".

En esta misma intervención, Pontón ha defendido el nacionalismo "orgulloso" de un BNG que "quiere más autogobierno, más capacidad para decidir en Galicia sobre lo que afecta a su gente y que los gallegos decidan libremente su futuro".

En esta línea, ha subrayado que el nacionalismo siempre ha sido "un 'Sí a Galicia". Un 'sí', ha remarcado, "a la dignidad y a los derechos de los gallegos, a la democracia, al autogobierno, a los derechos sociales y a que la riqueza del país sirva para mejorar la vida de la gente".

"CONSTRUIR LA GALICIA LIBRE CON LA QUE SOÑAMOS"

Asimismo, en el acto también ha intervenido el secretario xeral de la organización juvenil, Artai Gabiás, que ha reivindicado que "Rosalía y Castelao siguen vivos en cada uno" de los militantes de Galiza Nova que deciden "dar parte de su vida a organizar a la juventud gallega para construir la Galicia libre" con la que sueñan.

"Hay una juventud comprometida con una voluntad enorme de transformar este país. Sois un orgullo y estoy orgulloso de militar en esta Galiza Nova con vosotros", ha concluido el responsable nacionalista antes de dar paso a Pontón, que ha finalizado su discurso previo a realizar la ofrenda apelando a los jóvenes militantes, "la generación que hará realidad la mejor Galicia".