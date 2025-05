Pontón anima a llenar las calles este 17 de mayo para "celebrar el orgullo de tener una lengua propia"

Critica la política lingüística del PP, que ha llevado a Galicia a una situación de "emergencia lingüística": "El trilingüismo es un timo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a la participación masiva en la manifestación convocada para este sábado 17 de mayo por la plataforma Queremos Galego con motivo del Día das Letras Galegas para "celebrar el orgullo de tener una lengua propia" frente a una situación de "emergencia lingüística".

La portavoz nacionalista ha participado junto a la diputada parlamentaria Mercedes Queixas en un homenaje a las cantareiras y pandereteiras que ha tenido lugar este viernes en la tienda De Cotío, en Santiago.

Allí, jóvenes pandereteiras han interpretado dos piezas populares: una jota de las pandereteiras de Mens, homenajeadas este 17 de mayo, y una muiñeira puñada de Anxeriz.

En declaraciones a los medios, Ana Pontón ha celebrado el "acierto" de dedicarle las Letras Galegas a la música tradicional, ejemplificada en siete mujeres -- Adolfina e Rosa Casás Rama, Eva Castiñeira Santos, y Manuela Lema, Teresa García Prieto, Prudencia y Asunción Garrido Ameixenda, integrantes estas últimas de las Pandereteiras de Mens (Malpica) --, pero que "en cierta manera es un homenaje a todas las mujeres que han mantenido viva la cultura gallega durante décadas".

"Y que nos permiten seguir disfrutando de esa cultura tradicional, que en estas Letras Galegas estamos viendo la grandísima acogida que tiene en nuestro país. Creo que fue un acierto por parte de la Real Academia porque, en cierta manera, lo que viene es a poner en el centro elementos que normalmente están en los márgenes, como son la cultura tradicional y las mujeres", ha destacado.

Ha incidido también en que esa tradición sigue viva, sobre todo en las asociaciones que transmiten ese legado y en los creadores y creadoras que "están transformando la lengua y llevándola al Siglo XXI", "demostrando que hay un tremendo orgullo de tener una lengua y una cultura propias".

LLENAR LAS CALLES DE COMPOSTELA

Por ello, ha hecho un llamamiento para que este sábado 17 de mayo los gallegos salgan a la calle a "defender la lengua gallega en un momento en el que estamos viviendo una situación de emergencia".

"Por eso este 17 de mayo tenemos que llenar las calles de Compostela de ese amor, esa dignidad y sobre todo de esa reivindicación de que queremos seguir manteniendo vivo nuestro idioma, generación tras generación, por es el legado que nos dejan las generaciones anteriores. Y es el legado que queremos dejar a nuestras hijas y nietas", ha aseverado.

La portavoz nacional del BNG se ha referido al momento de "emergencia lingüística" que vive el gallego, tras 16 años de Gobierno del Partido Popular en los que ha enarbolado, ha afeado, "una política de acoso y derribo" del gallego.

"Y llegamos al punto en el que estamos hoy, donde vemos como el gallego está en una situación crítica. Y es grave que tengamos a un presidente de la Xunta que quiere mantener todos y cada uno de los elementos que nos están llevando a este punto tan complicado para el idioma", ha lamentado.

"EL TRILINGÜISMO DEL PP ES UN TIMO"

En ese empeño, ha criticado, son capaces hasta de "cuestionar la legitimidad de los propios datos oficiales que dicen que estamos ante una emergencia lingüística, como hizo esta misma semana el Partido Popular en el Parlamento de Galicia".

Demuestran así, asegura, "no solo su desvergüenza política, sino también que siguen instalados en la política de la mentira y de la propaganda en contra del gallego".

Para Pontón, el trilingüismo del que habla el PP "no es más que un timo". "No avanza el gallego, no avanza el inglés. Lo único que avanza es un empobrecedor monolingüismo en castellano. Y ahí están los datos que lo corroboran", en referencia a los datos publicados por el Instituto Galego de Estatística de Galicia.

Frente a estas políticas, avanza que el BNG continuará reivindicando la "necesaria derogación del decreto de la vergüenza", en referencia al conocido como decreto del plurilingüismo, "que hace que la generación educada con ese decreto sea la que menos gallego habla de la historia".

"Si realmente el Partido Popular quiere a la lengua gallega, viendo la evidencia de los datos, tiene que rectificar este decreto. Si no lo hace, lo único que demuestra es que quiere continuar con esa política de situar al gallego como lengua residual, de continuar con esa política de imponernos el castellano", ha afirmado.

Por otra parte, considera que es necesario que se haga una política para "recuperar" todos los espacios para el gallego, para lo que defiende la pertinencia del Plan Xeral de Normalización.

"Lo único que le pedimos al Partido Popular es que pactemos los plazos y los presupuestos para poder sacar adelante todas esas políticas que están diseñadas en ese plan, y que lo único que se necesita es llevarlas a la práctica", apunta.