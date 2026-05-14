Pontón arropa a la alcaldesa de Santiago en el día de la Ascensión y califica de "destructiva" a la oposición

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, junto a la líder del BNG, Ana Pontón - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha arropado este jueves a la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en la celebración del día de la Ascensión, donde ha felicitado a la regidora por su gestión al frente del gobierno local, en contraposición a una oposición que ha calificado de "destructiva".

"La alcaldesa lleva tres años enderezando el rumbo de la ciudad, a pesar de los obstáculos de una oposición destructiva que está trabajando en contra de Compostela", ha asegurado la líder nacionalista durante la celebración del día de la Ascensión.

Junto a la alcaldesa de Santiago, Pontón ha destacado el trabajo desarrollado por el gobierno municipal bajo el liderazgo de Goretti Sanmartín, "que está trabajando cada día por mejorar la ciudad e impulsando proyectos que transformen Santiago".

Por su parte, la regidora ha reconocido ante los medios que afronta "con muchas ganas, mucha ilusión y mucha energía" el camino hacia las municipales y ha querido destacar a su equipo, "un equipo que está trabajando de manera intensa, hablando y fijando muy bien cuales son las prioridades".

Sobre la posibilidad de ser la candidata para las municipales de 2027, Sanmartín ha insistido en que "los procedimientos internos hay que respetarlos" y ha recordado que "habrá una asamblea local y un Consejo Nacional que acabará decidiendo finalmente quién es la persona que se presentará por el Ayuntamiento Santiago como candidato".