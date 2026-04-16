Pontón asegura que el PP "no fue neutral" con la denuncia contra Villares y le exige una "disculpa" a todas las víctimas

Archivo - Ana Pontón comparece en rueda de prensa (imagen de archivo) - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el Partido Popular "no fue neutral" con la denuncia por supuesta agresión sexual contra el exconselleiro Alfonso Villares, ya archivada, y le ha exigido una "disculpa" hacia todas las víctimas, así como hacia las mujeres que denuncian.

Pontón se ha pronunciado de este modo al ser preguntada por las palabras del presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, en las que aseguró que quienes criticaron a Villares ahora deberían "pedir disculpas" tras conocerse el archivo de la denuncia contra él.

Pontón, que se ha pronunciado ante los medios antes de que el propio exconselleiro compareciese este jueves ante los medios, se ha mostrado sorprendida por el hecho que el PP pida una disculpa cuando, a su juicio, quien debe una disculpa a todas las mujeres ya todas las víctimas que denuncian casos de agresión sexual es el Partido Popular.

Y es que la líder de los nacionalsitas gallegos ha criticado que, en cuando se conoció la denuncia, el PP "no fue neutral" y "se puso claramente al lado del presunto agresor y no de la presunta víctima".

"Nuestra obligación es ponernos siempre al lado de las mujeres que denuncian, más allá de lo que después se pueda concretar o no en el juzgado, porque también sabemos de muchas de las dificultades que hay en las denuncias de agresión, de acoso sexual, para que esos delitos se acaben verificando", ha afirmado para asegurar que esta es, precisamente, una cuestión que hace que muchas mujeres no denuncien.

Por todo ello, incidido en que es el PP quien debe pedir una disculpa a las mujeres, así como al conjunto de la sociedad.