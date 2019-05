Pontón asegura que los resultados "confirman el avance social" del BNG, pero evita hablar de posibles pactos

Publicado 27/05/2019 19:15:13 CET

Destaca que el Bloque duplica sus votos en las europeas y consigue el "importante objetivo" de volver a todas las grandes ciudades

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha valorado este lunes los resultados que la organización nacionalista ha cosechado en las elecciones municipales y europeas que, a su juicio, "confirman el avance social" del Bloque. Sin embargo, ha evitado hablar de posibles pactos, como el del ayuntamiento de Lugo, donde el BNG tiene la 'llave' de gobierno.

Tal como ha asegurado Pontón en rueda de prensa, el BNG ha "recuperado el apoyo de muchos gallegos", por lo que se ha confirmado su "avance social" ya que, en las elecciones generales duplicó sus votos, ahora también dobló sus resultados en las europeas y "en las municipales cumplió los objetivos marcados".

"Tenemos presencia en todas las grandes ciudades gallegas", ha destacado Pontón, quien ha señalado que estos datos "son la confirmación del inicio de un cambio de ciclo político, que se caracteriza por el avance del BNG y el retroceso del Partido Popular en todas las elecciones".

Para la portavoz nacionalista, el reto de futuro del BNG es "garantizar un cambio real en Galicia" de cara a las próximas elecciones autonómicas del 2020, para así "dar carpetazo a la década nefasta del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo".

"Ya ha empezado la cuenta atrás de Feijóo. Es un tiempo nuevo y vamos a seguir trabajando para que esto ocurra. No vamos a escatimar en esfuerzos", ha subrayado Pontón.

"FUERZA EMERGENTE"

Según datos del Bloque Nacionalista Galego, los resultados de las elecciones europeas "confirman la tendencia" de que el BNG es una "fuerza emergente", ya que la organización duplicó sus votos, pasando de más de 80.000 a casi 171.500, por lo que ha asegurado que "este empuje que hay en las urnas se va a ver con toda solidez en el resultado de las elecciones gallegas del año que viene".

También ha mostrado su orgullo por haber conseguido el "importante objetivo" de volver a todas las ciudades. "Lo conseguimos de manera clara, con un incremento del voto del 22% y aumentando el número de concejales en más de un 31%", ha apostillado.

Para el BNG, esto significa un salto "cualitativo y cuantitativo", ya que continúa liderando en Pontevedra (11), consiguió un concejal en Vigo y Ourense, incrementó sus votos de forma "sustancial" en Santiago (aunque no logró aumentar los dos ediles que tenía hasta ahora) y "va a ser decisivo en Ferrol y Lugo", donde ha destacado, en esta última, el incremento "espectacular", pasando de 2 a 5 concejales, "siendo clave para el ayuntamiento y el futuro de la diputación".

PACTOS

En ese sentido, ha evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre posibles pactos postelectorales y, concretamente en Lugo, tanto en el ayuntamiento como en la Diputación, donde el BNG tiene la 'llave' de gobierno.

En el caso de la Diputación de Lugo, fuentes del PSOE provincial han indicado que la voluntad es que el actual presidente, Darío Campos, vuelva a hacerse con el mando del gobierno. Con todo, está por ver si la citación a declarar por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con la denegación de una licencia de obras como alcalde de A Pontenova le puede generar problemas con sus posibles socios.

Preguntada directamente por esta situación, Ana Pontón no ha querido entrar a valorar, aunque en 2015 el BNG forzó la dimisión de Manuel Martínez (el candidato del PSOE a presidir dicha diputación), por estar imputado.

Tampoco ha querido posicionarse sobre un posible pacto, si se diese la situación, con el PSdeG en 2020, en caso de que su unión desplazase al PP a la oposición en el Parlamento de Galicia. "No somos la media naranja de nadie. Somos un proyecto trabajadísimo, con entusiasmo, ilusión y humildad", ha sentenciado.

Así, ha emplazado hasta este miércoles, cuando se reúna la ejecutiva nacional del BNG y analice el escenario de posibles pactos, para dar más información sobre esto.

Sin embargo, ha subrayado que sería una "buena noticia desde el punto de vista democrático" el fin del "Baltarismo" en Ourense que, además, "representa el fracaso del PP en Galicia".

PONTEVEDRA

A pesar de que las encuestas preelectorales llegaron a augurar que el Bloque obtendría mayoría absoluta en Pontevedra, Pontón no se ha mostrado decepcionada ya que "no cree en las encuestas y estas no marcan sus expectativas".

Para ella es un "enrome mérito" que tras 20 años gobernando el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, haya cosechado una victoria "clara y contundente" para así continuar su proyecto.

Sobre la situación de las Mareas, no ha valorado los resultados de estas organizaciones pero sí ha ofrecido el "proyecto sólido y unido" del Bloque para "canalizar el caudal de esperanza" de los gallegos.

El BNG obtuvo 14 mayorías absolutas en los ayuntamientos gallegos, diez más que en las municipales del 2015, así como 14 relativas. Asimismo, en un "buen número" de localidades donde el PP no tiene mayoría absoluta "va a poder formar parte del gobierno". Pontón ha querido agradecer el apoyo de los votantes y el trabajo de los militantes y simpatizantes.