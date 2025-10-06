Pontón, sobre la ausencia de Rueda: "Las vacaciones solo están sobrevaloradas si no se trata de un presidente del PP"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha ironizado con que "las vacaciones solo están sobrevaloradas cuando no se trata de un presidente del Partido Popular", en relación con los días de descanso que se está tomando el titular de la Xunta, Alfonso Rueda.

Así se ha pronunciado la portavoz nacional del Bloque a preguntas de los periodistas sobre el cambio del pleno del Parlamento de esta semana, modificación que se realizó a finales del pasado julio.

Por su parte, fuentes del Gobierno autonómico informaron este domingo de que Alfonso Rueda pasará "unos días de descanso, sin actividad pública" tras cancelar en agosto sus vacaciones familiares ante la ola de incendios que afectó a Galicia, especialmente a la provincia de Ourense y también al sur de Lugo.

Por otra parte, Pontón ha afirmado que el BNG dará su voto favorable a la ley de movilidad sostenible en el Congreso de los Diputados, pese a entender que "tiene deficiencias" y le gustaría que fuera "un poco más allá".

CORRUPCIÓN

A otra pregunta de los medios de comunicación, en concreto sobre los pagos en metálico que la UCO localizó del PSOE a José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, la portavoz nacional ha reiterado la posición "muy clara" del Bloque al respecto de la corrupción: "Que se investigue hasta el final, caiga quien caiga. No podemos tener ningún tipo de connivencia con prácticas corruptas", ha dicho.

En este sentido, ha insistido en que el BNG "es un ejemplo frente a lo que se está viendo de la política estatal", con un PSOE "investigado" y un PP "condenado por corrupción". "Los gallegos tienen al BNG que no tiene a ni una sola persona condenada por corrupción", ha reivindicado.

MOCIONES DE CENSURA

Por último, en cuanto a las mociones de censura, ha considerado que "es evidente" que el PP "sabe que tiene un problema de cara a las próximas elecciones locales", puesto que "la fuerza que representa es una fuerza que va restando apoyos".

"Quieren conseguir, en muchos casos con maniobras oscuras, lo que las urnas no les permiten", ha criticado. Frente a esto, ha advertido de que "en política la ciudadanía espera un debate de ideas y no de negociaciones oscuras en despachos". Y ha añadido que "a veces hasta se utiliza a la Xunta para favorecer estas mociones de censura de una forma espuria".

Por su parte, se ha mostrado convencida de que "frente a algunos pactos", algunos hasta "con presiones a personas para que firmen, la ciudadanía va a responder en las urnas avalando otra manera de hacer política".