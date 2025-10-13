Pontón (BNG) censura la "bochornosa" moción de censura de Ribeira

Archivo - La portavoz del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa. - BNG - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha censurado la "bochornosa" moción de censura de Ribeira (A Coruña), con la que el PP demuestra, a su juicio, el "nerviosismo" respecto a la evolución electoral de los nacionalistas.

Una moción de la que, además, ha criticado que "se hizo con presiones" y "maniobras oscuras" y "pone de manifiesto el nerviosismo de un PP que quiere hacerse con el poder sin tener en cuenta la más mínima ética" ni a los vecinos.

"Hoy bochornosamente triunfará pero los vecinos de Ribeira en 2027 pondrán en su lugar y estoy convencida de que el próximo alcalde será Luis Pérez", ha remarcado, en rueda de prensa después de reunirse con representantes de la Fegamp (federación gallega de municipios y provincias).