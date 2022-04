Pontón (BNG) denuncia "13 años de desastre" de Feijóo y augura un Rueda "presidente accidental con manos atadas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho balance este lunes de los 13 años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo, que dará paso a un gobierno que, si se confirma que será liderado por el actual vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, será un ejecutivo "que simboliza el mismo desastre de los gobierno del PP, con viejas recetas fracasadas, llevando a Galicia a menos".

En su intervención en la rueda de prensa, tras volver a denunciar que Feijóo "cobre el sueldo" de presidente de la Xunta en las últimas semanas mientras ejerce como líder de la oposición, Pontón ha avisado de que Rueda será un "presidente accidental con las manos atadas con el centralismo madrileño y las baronías provinciales". Así, ha puesto de relieve que Feijóo, que ahora es quien lidera desde Génova, "nunca se caracterizó por decirle que no a Madrid".

Preguntada por si consideración de que Galicia "necesita un cambio urgente" en el gobierno pasaría por un adelanto electoral, Pontón ha subrayado que la convocatoria no le "compete" a ella, pero al margen de eso ha observado que el PP "sabe que si hoy convocara elecciones" perdería la mayoría "y por eso no le quiere dar la voz a los gallegos".

Para la dirigente nacionalista, han sido 13 años de gobierno en la que deja una Galicia "peor" y se convirtió en un "gobierno del no": "no a un sistema de residencias públicas, no a usar los recursos del país (en beneficio del país), no a una tarifa eléctrica gallega, no a un pacto por la ciencia".

Frente a ello, el Gobierno del PP "solo le dijo que sí a los grandes lobbies económicos, al centralismo, y a ser un simple satélite de Madrid". De hecho, ha lamentado que dejará el Gobierno "con el peor balance de la historia de autogobierno, ni una sola competencia nueva": "No confía en las posibilidades y potencialidad del país".

BALANCE CONCRETO

Ana Pontón ha evaluado que Feijóo deja 14.700 empleos menos en industria, 17.400 menos en el agro y 6.200 en la pesca. En cuanto a inversión en I+D+i "inferior" al de 2008, con la "desaparición" de la mitad de las empresas innovadoras del país.

Además, "uno de cada diez" centros de enseñanza pública "cerrados", "ni una sola residencia pública construida" en 13 años y el 85 por ciento de las plazas "privadas o de gestión privada".

Pontón también puso el acento en los 5.000 empleos "destruidos" en el ámbito financiero, en la desaparición de las cajas y el cierre de la mitad de oficinas bancarias, con miles de personas en situación de exclusión financiera y el aumento del "expolio" del ahorro --con más de 27.000 millones de euros invertidos fuera de Galicia--.

La líder del Bloque también ha denunciado la situación de "más de 600.000" en riesgo de exclusión social y el aumento de la pobreza severa en un 20 por ciento en el último año, junto con una "deuda pública triplicada", de 15.000 millones de euros, equivalentes al 19,2 por ciento del PIB.

GALICIA, "CON POTENCIAL"

La portavoz nacional del BNG también ha concluido que habrá una Galicia "más pequeña en lengua y cultura", siendo el gallego el "único que pierde hablantes". "Nos deja una Galicia más pequeña, con menos gallegos en este país", ha lamentado.

Pontón ha contrapuesto con que el BNG "es consciente de que Galicia tiene potencial y es necesario y posible una Galicia en grande, con talento, recursos y trabajadora". Pontón ha subrayado que el BNG está en un momento de "nuevas ideas" para este país y "poder poner en marcha ese cambio que se necesita con urgencia, trabajando en el futuro por liderar el próximo gobierno".