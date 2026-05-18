Pontón (BNG) destaca el "enorme éxito" de Adelante Andalucía, que demuestra que "hay otra forma de hacer política"

La portavoz de BNG, Ana Pontón, durante una entrevista para Europa Press, a 12 de mayo de 2026, en Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia (España). Ana Pontón Mondelo es una politóloga y dirigente española del Bloque Nacionalista Galego, donde ejerce c - Álvaro Ballesteros - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha destacado el "enorme éxito" de Adelante Andalucía al asegurar que demuestra que "hay otra forma de hacer política, defendiendo la soberanía de su tierra y a favor de las mayorías sociales".

Así lo ha trasladado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social 'X', en el que la líder de los nacionalistas gallegos felicita a la formación por "el gran paso adelante electoral".

En concreto, Adelante Andalucía dio la sorpresa en los comicios autonómicos andaluces, al pasar de dos a ocho escaños en estos comicios, logrando el 9,58% de los votos (374.225 sufragios), un incremento notable cuando hace cuatro años se quedó en el 4,6% del voto.

De este modo, con su candidato José Ignacio García a la cabeza, la formación del sector heredero de la exdiputada Teresa Rodríguez y el excalcalde de Cádiz José María González 'kichi' liderarán la izquierda ajena al PSOE, tras dar el 'sorpasso' a la confluencia de IU, Movimiento Sumar y Podemos (la coalición Por Andalucía).

