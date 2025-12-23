Pontón (BNG) felicita las fiestas con un video en el que se convierte en monologuista y bromea sobre las tradiciones

La líder del BNG, Ana Pontón, felicita las fiestas con un video en el que se convierte en monologuista - CAPTURA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, felicita las fiestas con un video en el que se convierte en monologuista y bromea sobre las tradiciones.

"Con todo o meu humor, Felices Festas!", afirma la líder nacionalista a modo de comentario de este vídeo que ha difundido a través de su cuenta en redes sociales.

En un momento del monólogo, Pontón, que subraya que las fiestas se pueden celebrar de distintas maneras, ironiza con que "la tradición que está en decadencia es la de los reyes de Oriente".

"Ya no vienen tres, viene uno, de Abu-Dabi; no trae regalos, hay que dárselos a él y aún por encima no viene en camello, viene en yate", señala, antes de precisar que "en yate también se puede venir con un camello".