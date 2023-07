Pontón (BNG), ante una Quintana llena: "Daré lo mejor de mí para tener por primera vez a una presidenta en la Xunta"

Miles de personas se manifiestan en Santiago en busca de un "cambio de ciclo" en las próximas autonómicas, mientras el Bloque asegura que su escaño en Madrid será "decisivo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha lanzado un "compromiso" con motivo de la tradicional manifestación del Bloque por el Día da Patria, 25 de julio, ante las miles de personas que han llenado la compostelana Praza da Quintana, en donde ha garantizado que dará "lo mejor" de sí misma para tener "por primera vez a una presidenta en la Xunta".

"En el día grande de Galicia, ante todos y todas vosotros, quiero asumir un compromiso: si así lo decidís, daré lo mejor de mí para que hagamos historia y tengamos por primera vez a una presidenta en la Xunta con las manos libres para defender los intereses de los gallegos y las gallegas", ha clamado. "Me siento preparada, y tengo más fuerza, más ganas y más ilusión que nunca", ha afirmado Pontón, ante lo cual el público ha comenzado a gritar "presidenta, presidenta".

En una jornada festiva en la que el Bloque ha salido a la calle bajo el lema 'Imos a máis' ('Vamos a más'), Pontón ha apelado a un "cambio de ciclo" en la próximas autonómicas. Para ello, ha llamado a "agrandar" la base social del Bloque con las "puertas abiertas" en el "mejor momento" de la historia de la formación. "Vamos a ganar porque cada vez somos más y tenemos de nuestro lado la fuerza de la razón y el corazón. ¡Vamos a ganar!", ha exclamado.

En un escenario rodeada por la plana mayor del Bloque, avanza que "no va a ser fácil" al enfrentarse a un PP que "una vez más irá dopado a las elecciones", "manipulando la TVG para convertirla en su aparato de propaganda electoral" y "traspasando todas las líneas rojas". "Cometeríamos un gran error pensando que está hecho o subestimando aquello a los que enfrontamos", alerta.

"Nos enfrontamos a los que piensan que pueden gobernar en la sombra sin presentarse a las elecciones, pero nosotros les demostraremos que aquí hay un pueblo sin miedo dispuesto a ganar un futuro mejor". "Nos enfrontamos a los que nos quieren robar la esperanza diciendo que no hay nada que hacer porque siempre ganan los mismos, pero les demostraremos que torres más altas cayeron y que tenemos de nuestro lado una nueva mayoría social que no para de crecer", ha proseguido en un discurso que ha tenido alusiones a Bautista Álvarez, Rosa Parks o el 8M.

Y es que Pontón considera que "Galicia merece más que un PP que no tiene proyecto de futuro", "subordinada al centralismo", de "recortes" y "privatizaciones". "Merecemos más que un presidente de repuesto que está más preocupado por los problemas de su jefe que por los problemas de los gallegos", ha espetado en referencia a Alfonso Rueda.

"NO CUMPLIMOS LAS EXPECTATIVAS", PERO SERÁ UN ESCAÑO "DECISIVO"

"Es cierto que no cumplimos las expectativas, que esperábamos más", ha reconocido Pontón acerca de las últimas generales en las que el Bloque se quedó con solo un diputado, a pesar de que aspiraba a conformar un grupo propio en el Congreso. Por ello, ha comprometido que se va a "analizar cómo mejorar" estos resultados.

No obstante, ha reivindicado la subida de un 25% en votos del Bloque, al tiempo que ha dejado claro que será un escaño "decisivo" para "defender a Galicia en Madrid" y que "vale para que no gobierne Feijóo con la ultraderecha". "No dejo de pensar si la cara que se le puso (a Feijóo) cuando se enteró, es la misma que cuando el pasado domingo en la calle Génova le gritaban 'Ayuso, Ayuso".

"No es una papeleta más", asevera sobre el sufragio al BNG, sino que "es un acto de rebeldía contra esa campaña pensada para revivir el bipartidismo, bipolarizada y diseñada desde los platós de televisión madrileños". "No vamos a permitir que nos pongan a un lado, somos decisivos", ha indicado. "En todo el Estado, fuera del bipartidismo, solo hay dos fuerzas políticas que hayan subido, ¿sabéis cuál es una de ellas? El Bloque Nacionalista Galego", resalta.

Asimismo, Pontón también ha valorado un alza del 30% en los apoyos en las pasadas municipales y ha erigido a las alcaldesas nacionalistas de Santiago y Samos (Lugo), Goretti Sanmartín y Chus López, como "símbolos de la Galicia que viene".

JORNADA FESTIVA

Durante la marcha se han realizado cánticos como 'Galiza ceibe, poder popular' o 'Independencia', todo ello en una marcha de ambiente festivo que incluía actuaciones de gaiteros y panderetas.

En el cielo, un helicóptero de la Policía sobrevolaba la Quintana en la jornada del día grande de Galicia mientras a unos metros acababa de terminar la ofrenda al Apóstol en la que ha participado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Así, la intervención de Pontón ha concluido con gritos de 'Viva Galiza ceibe' y 'Sempre adiante' antes de que los asistentes hayan empezado a corear el himno gallego.