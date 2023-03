Pontón (BNG) reclama al Gobierno y a la Xunta "medidas valientes" ante el problema de la inflación

OURENSE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder del BNG, Ana Pontón, ha reclamado este martes al Gobierno central y a la Xunta de Galicia a "tomar medidas valientes" frente al problema de la inflación con el objetivo de que "esta crisis no la paguen de nuevo las mayorías sociales".

Así lo ha reclamado durante un acto en Ourense, en el que ha lamentado que el alza de los precios "sea siempre mayor en Galicia" que en otras zonas de España pese a "tener los salarios más bajos y las segundas pensiones inferiores de todo el Estado".

"Estamos viendo que el incremento del coste de la vida no se frena, sino que es una realidad con la que tienen que pelear las familias cada día", ha dicho.

La portavoz nacional del BNG ha aludido directamente al encarecimiento de la cesta de la compra y de la electricidad, al señalar que son dos subidas que "van directamente al corazón de las

economías familiares", pero "también al funcionamiento de nuestro sistema económico".

Dos alzas que, para la nacionalista, "evidencian" que las decisiones que se toman tanto desde el Gobierno central como desde "una Xunta de Galicia prácticamente desaparecida" "no sirven para contener la inflación".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de "ir al fondo de los problemas y tomar medidas valientes para que esta crisis no la paguen de nuevo las mayorías sociales".

Entre otras cuestiones, ha vuelto a defender la implantación de una tarifa eléctrica gallega. "Si producimos electricidad, exportando el 40% en el último año, tenemos derecho a que esos beneficios retornen", ha asegurado.

Según ha indicado, se trataría de "una tarifa menor para las familias y las empresas" de Galicia como forma de "compensar por los costes sociales y medioambientales" de la producción y ha destacado que esto ya sucede en muchos países europeos "donde las zonas productoras

tienen una tarifa más baja".

Además, ha instado a los gobiernos a actuar ante la subida de la cesta de la compra "porque evidentemente hay especulación" y los "gobiernos tienen que actuar para evitarla" porque "está ahogando a miles de familias".

En su comparecencia, también ha deseado que el Banco Central Europeo "rectifique" su política de seguir incrementando los tipos de intereses porque "supone una nueva carga sobre las familias y las empresas que no se puede soportar en el medio de esta crisis".

"Subir los tipos de intereses no frena la inflación, al contrario", ha manifestado Ana Pontón antes de advertir que "podría crear un problema todavía mayor" haciendo que "la mayoría social pague más una crisis que no provocó" y se volverían a cometer los errores de otras crisis "en las que parece que no se aprendió suficiente".