Pontón (BNG) ve una "indecencia moral y política" que Feijóo cuestione la huelga utilizando la tragedia de Urda

VIGO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha tildado de "indecencia moral y política" la petición de Alberto Núñez Feijóo a los sindicatos para que desconvoquen la huelga del 11 de noviembre, y ha denunciado el uso de la tragedia de Urda por parte del líder del PP, utilizando el accidente y a las víctimas para "atacar a los trabajadores".

Así lo ha trasladado en un acto en Vigo, en el que ha advertido de que "es muy grave" que Feijóo cuestione "un derecho fundamental" como es la huelga. "Esto habla muy bien de cuáles son los principios democráticos de Feijóo, pero cuestionar esa huelga apelando a una tragedia que se cobró la vida de 69 personas es una indecencia moral y política que deja muy claro quién es, y retrata a quien lo hace", ha remarcado.

La líder del BNG ha advertido de que "en política no todo vale" y ha censurado la utilización del accidente por parte del PP y de Feijóo "para atacar a los trabajadores y trabajadoras que han convocado una huelga general para defender una vida digna". "Es una indigencia moral que retrata a un PP y a un Feijóo que son cada vez más ultra y que demuestran que no tienen límites y están dispuestos a todo", ha apuntado.

Para Ana Pontón "es curioso" que el presidente del PP hable de una huelga contra la oposición, cuando se trata de una movilización para "defender el derecho a la vivienda". La posición de los 'populares', ha incidido la portavoz nacional del BNG, deja claro que "van a seguir defendiendo el derecho a la especulación".

En ese sentido, ha recordado la acción del propio Feijóo en esa materia cuando era presidente de la Xunta, "dinamitando" las políticas sociales de vivienda, "paralizando" la construcción de vivienda pública y con el "gran logro" de haber entregado 15 viviendas de alquiler social en sus últimos 8 años al frente del gobierno gallego. "Ésta es la política de vivienda de Feijóo y es una auténtica vergüenza", ha proclamado.

Por todo ello, ha hecho un llamamiento a movilizarse el 11 de noviembre "por el derecho a la vivienda", para que no se recorten derechos y libertades, y ha advertido de que el BNG hará "todo lo posible" para que "la reacción no llegue al Gobierno y para seguir ampliando derechos y libertades", algo que también "está en juego el 29 de noviembre".