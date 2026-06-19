Pontón cree que hay "muchas preguntas sin responder" en la declaración de Zapatero ante el juez

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, ofrece declaraciones a los medios durante una manifestación en favor de la preservación del río Ulla y la ría de Arousa, a 14 de junio de 2026. - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reconocido que la declaración ante el juez del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero deja "muchas preguntas sin responder", pero ha insistido en que la "línea roja" para retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez es "que no haya financiación ilegal del PSOE", remarcando que el Bloque "no está en Madrid para dar soporte a un gobierno, sino para defender los intereses de los gallegos".

En declaraciones a los medios este viernes, la líder de la oposición ha vuelto a reiterar que la legislatura "tiene sentido" si "se cumple con Galicia y con la sociedad" porque, ha añadido, "hay muchas necesidades en materia social".

Por lo tanto, ha señalado que para el Bloque es "clave" que se cumpla el acuerdo de investidura y avanzar en la agenda social. "Esta es la posición en la que nos mantenemos y, también, diciendo con toda claridad que la corrupción es un problema gravísimo porque desacredita la política y nosotros siempre vamos a tener tolerancia cero con la corrupción", ha subrayado antes de exigir que se investigue "hasta el final, sea quien sea".

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de que la ciudadanía sepa "que hay otra forma de hacer política", ejemplificando que el BNG "no tiene ni una sola persona condenada por utilizar cargos públicos para enriquecerse".