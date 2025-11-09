Pontón establecerá contactos políticos en un viaje a Argentina y Uruguay, donde se reunirá con su presidente

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, iniciará la próxima semana un viaje por Uruguay y Argentina para reforzar lazos con la colectividad gallega y con las fuerzas políticas y sociales de izquierda de ambos países. Entre los encuentros programados, tendrá una reunión el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y otra con la expresidenta argentina Cristina Kirchner.

Junto con la eurodiputada Ana Miranda, mantendrá una agenda de contactos políticos, institucionales, sociales y con la diáspora gallega desde su llegada a Montevideo el miércoles 12 de noviembre hasta su regreso desde Buenos Aires el domingo 16.

Según informa el BNG, los contactos políticos incluyen una reunión con el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, que accedió a la Presidencia hace un año como candidato de la formación Frente Amplio y con el que abordará cuestiones de interés para ambos países.

La portavoz nacional y la eurodiputada reforzarán lazos con el Frente Amplio en un encuentro posterior con Fernando Pereira y Verónica Piñeiro, presidente y vicepresidenta de esta fuerza política, en el que también participará el presidente de su comisión de Relaciones Internacionales (Carifa), Fernando Gambera.

Pontón también tiene prevista en su agenda en Uruguay una reunión con el presidente del Parlamento Parlasur, Daniel Caggiani, y con la exvicepresidenta, Lucía Topolansky, viuda del expresidente Pepe Mujica.

Ya en Argentina, mantendrá, entre otros, respectivos encuentros con la directora de Cooperación Internacional de la Gobernación de la provincia de Buenos Aires, Mariana Vázquez, y con la expresidenta Cristina Kirchner.

COLECTIVOS GALLEGOS Y SOCIALES

Entre los contactos previstos con la colectividad gallega, además de lo que desarrollará con militantes y simpatizantes del BNG, se incluyen encuentros con la Federación de Asociaciones Gallegas de Uruguay y la de Argentina.

En Buenos Aires, Pontón y Miranda también se reunirán con Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz en 1980) y mantendrán una serie de encuentros con movimientos sociales en favor de las libertades y de la recuperación de la memoria histórica. Entre ellos, se encuentran la Plataforma de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo y la Asociación de la Recuperación de la Memoria Histórica.