Pontón insta a "ir a por todas" en las municipales para consolidar al BNG frente a un PP "ultra"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en rueda de prensa en el Parlamento de Galicia - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha hecho un llamamiento a "ir a por todas" y dar "lo mejor" de cara a las próximas elecciones municipales de 2027 con el objetivo de alcanzar "el mejor resultado de la historia" de la formación frente a un PP "cada vez más ultra".

Durante su intervención en Noia, la líder nacionalista ha alertado sobre el avance de los discursos de odio y racistas por parte del Partido Popular, al que ha acusado de situarse "cada vez más lejos del sentir del pueblo gallego".

En este contexto, ha contrapuesto el "bulo-relato" del PP sobre la crisis de Ceuta con la realidad de una "crisis humanitaria que deja 140 muertos y cientos de menores desprotegidos".

Asimismo, Pontón ha tildado de "hipócrita" la campaña del PP contra las personas inmigrantes tras señalar que la empresa familiar del conselleiro de Emprego se ha visto envuelta en una polémica por "explotación de migrantes con contratos ilegales", según ha denunciado.

En el acto han estado presentes también la diputada Rosana Pérez y el exalcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral. Por último, la dirigente del BNG ha reivindicado la necesidad de garantizar "salarios ajustados al coste de la vida, pensiones dignas, servicios públicos de calidad y la protección del entorno natural", aspectos que ha instado a impulsar desde los ayuntamientos.