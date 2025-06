Pontón insta a Rueda a "escuchar el clamor de Galicia" y reclama "un modelo industrial del siglo XXI"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, a "escuchar el clamor que hay en Galicia tanto para que Ence se vaya de la ría de Pontevedra como para evitar la bomba ambiental de la macrocelulosa de Altri". Asimismo, ha reclamado "un modelo industrial del siglo XXI e industria de futuro, no empresas que no quieren en Portugal".

Así lo ha asegurado este domingo en declaraciones a los medios antes de iniciar la manifestación contra Altri y Ence convocada por plataformas en defensa de la ría de Pontevedra, de la ría de Arousa y Ulloa Viva.

"En 1963 impusieron Ence en Pontevedra y ahora en pleno 2025 quieren imponernos Altri en el corazón de Galicia. No lo vamos a permitir, estamos viendo que en Galicia hay un clamor contra estos proyectos y que queremos industria de futuro que cuide nuestro medio ambiente y no que se instalen las empresas que no quieren en Portugal", ha aseverado Pontón.

Asimismo, ha denunciado que "lo único que está demostrando el señor Rueda es que no es capaz de atraer proyectos innovadores, proyectos que se sean realmente sostenibles, proyectos de futuro y que lo único que ofrece son macrocelulosas del siglo XX".