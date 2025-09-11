Pontón llama a la movilización social este domingo para demandar un monte "limpio, multifuncional y con futuro"

La portavoz del BNG considera que Galicia no debe de pagar "costes añadidos" por la supresión del servicio ferroviario por los incendios

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha llamado a participar en la concentración convocada este domingo en Santiago de Compostela, en defensa del monte gallego y para demandar una nueva política forestal. "Hay que decir alto y claro que queremos un monte limpio, multifuncional y con futuro", ha enfatizado.

Tal y como ha explicado en rueda de prensa, la concentración está organizada por la plataforma 'Lumes Nunca Máis', integrada por más de 60 asociaciones sociales, sindicales y ecologistas. En ella se denunciará la reciente ola de incendios, que ha calcinado 143.000 hectáreas según los datos del satélite Copernicus.

Durante su intervención, Pontón ha criticado la actitud del presidente autonómico, Alfonso Rueda, en su comparecencia parlamentaria, calificándola de "espectáculo lamentable", a la que llegó "como si no hubiese pasado nada".

"Actuó con soberbia y prepotencia, sin la más mínima autocrítica y minimizando el impacto del fuego y sus consecuencias, un ejercicio de irresponsabilidad y menosprecio sin precedentes", ha reprochado.

La líder nacionalista, ha señalado que la política forestal y de abandono del PP es "terrible" y que, ante la "falta de medidas", la Comunidad "va a seguir ardiendo sin que se aborden las consecuencias estructurales que hay detrás de los incendios".

"Es terrible, pero es así de duro, si se dan las mismas condiciones Galicia volverá a arder, ante un Gobierno del PP empeñado en mantener una política forestal que convierte el monte en un polvorín", ha lamentado.

En contraposición, Pontón ha destacado algunas de las medidas que propone su formación en el plan integral 'Da cinza á vida' -- que traerán al Parlamento -- para actuar frente a los incendios: Aumentar a 100 metros las franjas de seguridad de las viviendas; recuperar y reforestar la superficie en mosaico.

También, ha citado otras como realizar tareas de limpieza y de prevención, duplicando los fondos de prevención en dos años y garantizando que se ejecuten; ampliar la moratoria de plantación de eucalipto, y revitalizar el medio rural.

"NO DEBE PAGAR COSTES AÑADIDOS"

Preguntada por los medios de comunicación acerca de las declaraciones del Ministro de Transporte, Óscar Puentes, por la suspensión de servicios ferroviarios durante los incendios del mes de agosto, Pontón ha señalado que fue consecuencia de "la gestión negligente e incompetente del PP".

No obstante, la nacionalista gallega ha subrayado que Galicia "ya sufre las consecuencias de la ola de incendios" y cree que "no debe pagar costes añadidos al Estado por la suspensión de ningún tipo de servicio".