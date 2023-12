Pontón pide "concentrar" en el BNG el voto de quien quiere "cambio", "la mejor lotería que puede tocar a Galicia"

Alerta ante los "mensajes desmovilizadores" ante las "elecciones más abiertas de los últimos 14 años"

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha apelado a la ciudadanía gallega que "quiere cambio" en la Xunta a "concentrar" el voto en la formación frenstista porque "un gobierno liderado por el BNG es la mejor lotería que le puede a tocar a Galicia" en las elecciones del próximo 18 de febrero.

"Ya tenemos fecha para el cambio gallego", ha proclamado la líder nacionalista en una comparecencia ante los medios en un hotel de Santiago este viernes, un día después de conocerse la convocatoria de elecciones autonómicas para el 18 de febrero.

Arropada por varios miembros de la ejecutiva nacionalista, entre ellos la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el diputado en el Congreso Néstor Rego; Pontón ha incidido en el mensaje de que el Bloque representa la opción política para la "nueva mayoría imparable" que, dice, existe en Galicia y que quiere poner fin a la etapa del PP en la Xunta.

"Quiero dirigirme a los que no se conforman con malo conocido, los que quieren una Galicia maejor, que avance y progrese", ha aseverado la candidata a la Xunta, que ha manifestado que el BNG "sale a ganar" para convertirse en la primer mujer de la historia en convertirse en asumir la Presidencia del Gobierno gallego.

Pontón ha señalado que la Xunta ha tenido hasta la fecha seis presidentes, "todos hombres y de fuerzas estatales" que "es evidente que no han logrado conseguir situar a Galicia en el lugar que se merece".

"A Galicia le va a ir mejor con una presidenta del BNG", ha sentenciado antes de incidir en que la comunidad gallega "se merece" un gobierno liderado por una mujer al frente de un "proyecto sólido, con ideas de transformación y la capacidad para llevarlas adelante".

GALICIA "NO MERECE" LA "CRISPACIÓN MADRILEÑA"

Tras incidir en que "la mejor combinación" para Galicia es tener una presidenta "con las manos libres" dirigiendo un "proyecto común de país", Pontón ha vaticinado que "las batallitas madrileñas" serán "trasladadas" a la campaña de la autonómicas por las fuerzas estatales.

"No nos merecemos que se traslade aquí la crispación madrileña", ha aseverado para, a renglón seguido, afirmar que extrapolar los debates estatales a la política gallega "demuestra que Galicia es lo menos importante" para PSOE y PP.

En este sentido, ha subrayado que las elecciones del 18 de febrero "no van de (Pedro) Sánchez y de (Alberto Núñez) Feijóo" sino que "van de poder avanzar" desde Galicia para "dejar atrás" 14 años de "retrocesos" y "recortes" en sanidad o servicios públicos.

Pontón ha recordado que hace cuatro años, los gallegos le dieron "la confianza" al BNG para situarlo al frente de la oposición. "Y ahora tenemos la posibilidad de liderar el gobierno", ha apostillado.

MENSAJE CONTRA LA DESMOVILIZACIÓN

Así las cosas, Pontón ha alertado de los "mensajes desmovilizadores" que, dice, llegan "de los de siempre". "Vamos a escuchar a los de siempre que no, que no hay nada que hacer en Galicia, que no es posible un cambio", ha aseverado antes de apelar a combatir a los "predicadores del no" que buscan "desmovilizar".

Para la nacionalista, esa es la "principal baza" que habrá en estas elecciones para tratar de "parar el cambio", por lo que ha animado a hacer frente a este dicurso "desmovilizador" y, de este modo, "concentrar el apoyo en el BNG", la "garantía" de que exista un gobierno en la Xunta con capacidad para "mejorar la vida" de los gallegos.

CARTA A LA MILITANCIA

Sobre estas ideas de que el "cambio político es real" y que el BNG es la vía para plasmarlo en las urnas que ha expresado en la mañana de este viernes incide la carta a la militancia del Bloque remitida por la dirección nacionalista, que llama a las bases frentistas a aprovechar la oportunidad de "hacer historia".

"Los datos internos que tenemos confirman que la mayoría de la sociedad gallega quiere un cambio en la Xunta, y que Ana Pontón y el BNG son la referencia de ese cambio", señala la msivia, en la que apela a sus militantes a exforzarse en trasladar la idea de que el BNG representa la opción del "voto útil".

Así, inicide en que "dispersar el voto" supone "hacerle un favor al PP", por lo que insta a las bases a trabajar en una campaña que será "intensa" para incrementar los apoyos a una fuerza que se ve "al alza" y que cree que "genera confianza, ilusión y ofrece seguridad y solvencia".

"Necesitamos que toda y cada una de las militantes os activéis en esta campaña, que no quede nadie sin contactar, que no se ahorren esfuerzos para un objetivo que es necesario y urxente para nuestro país: abrir un tiempo nuevo y poner en marcha una Galicia viva, justa, fuerte y con futuro", concluye la carta del BNG a sus bases.