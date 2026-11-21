SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, le ha pedido a la juventud gallega que vote "como lo hicieron en las elecciones gallegas" y repita su "apoyo masivo" a la formación. Entonces, más del 50 % de los menores de 45 años optaron por esta papeleta, según ha recordado.

Este es uno de los tres mensajes que la líder nacionalista ha dejado a este segmento poblacional en un acto con Galiza Nova en la Sala Masterclub de Vigo. Los otros dos han sido: que convenzan a sus mayores para que sumen su papeleta a la fuerza en la que confían para "defender su futuro"; y que nadie "se quede en casa" el 29N.

En este contexto, Pontón ha apelado a la gente joven "orgullosamente gallega, rebelde e inconformista" para que revalide el apoyo dado al Bloque en las autonómicas de 2024: "Ahora tocan las generales y os pido que hagáis lo mismo que en las gallegas, que confiéis en el BNG, que votéis masivamente para defender vuestro derecho a una vida digna aquí".

"Pero os pido más, os pido una gran movilización, empezando por vuestras casas, con vuestros padres, madres, abuelos y abuelas. Tenéis que convencerlos para que voten por vuestro futuro cogiendo la papeleta en la que confiáis, la del BNG. Y tenéis mi palabra de que no os vamos a fallar", ha proclamado desde Vigo, donde la ha acompañado la cabeza de lista al Congreso por Pontevedra, Carme da Silva.

La líder nacionalista ha prometido que la formación defenderá en Madrid una vivienda digna, un salario decente y que la juventud pueda realizar sus proyectos de vida en Galicia. También ha reivindicado el "derecho" a que la juventud aspire a "algo más que compartir habitación" y a que piense que "su futuro no está atrapado entre la migración y la precariedad".

CONTRA EL "RELATO INTERESADO" DE UNA JUVENTUD DE DERECHAS

De igual modo, Pontón ha rebatido el "relato interesado" de que la juventud actual es de derechas. "En Galicia no", ha asegurado, destacando que la gente joven es protagonista en todas las luchas sociales, entre las que ha citado el feminismo y el movimiento por la campaña, con alusión directa a las acampadas. "Lleváis una bandera del arcoíris porque queréis una Galicia diversa, inclusiva, en la que cada quien sea lo que quiera ser", ha añadido, en referencia a la lucha LGTBIQ+.

"Sigamos con la ilusión que estamos notando en esta campaña, sigamos agrandando esa ola de simpatía hacia el BNG y convenciendo a toda la gente que hoy está indecisa que la mejor forma de ganar su futuro es concentrar el voto en el Bloque, tener más fuerza en Madrid para defender el derecho de la juventud gallega a una vida digna en Galicia", ha concluido.