Pontón pide a Rueda que acepte la "quita de la deuda" y deje de "traicionar" a Galicia

OURENSE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha exigido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que acepte la "quita de la deuda" propuesta por el Gobierno central y deje de "traicionar" a los gallegos.

Así lo ha hecho este jueves en declaraciones a los medios en el municipio ourensano de Petín, donde ha tildado de "incualificable" que Rueda "siga negándose" a aceptar una condonación de "4.000 millones de euros" de deuda pública.

De aceptarla, ha señalado Pontón, significaría tener "más recursos" para "atender necesidades sociales", "de recuperación de fuegos", "vivienda", "sanidad", "educación" o para "hacer frente" a la "despoblación en el rural".

"No podemos permitir que, mientras otras comunidades tienen una reducción de su deuda, Galicia pierda 4.000 millones de euros porque el señor Rueda, en vez de actuar como presidente de Galicia, actúe como delegado de Feijóo en Galicia", recalca.

La líder nacionalista ha criticado al máximo mandatario gallego por "traicionar" a Galicia y le ha pedido una "rectificación". "Es grave que Rueda no tome esta decisión pensando en Galicia, sino obedeciendo a las órdenes que le manda el Partido Popular", ha añadido.