Pontón pide a Rueda que ponga a disposición de Andalucía el apoyo técnico y los medios que necesite

La portavoz nacional del BNG, Ana Ponton, en rueda de prensa este lunes en el Parlamento de Galicia - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ponga a disposición de Andalucía todo el apoyo técnico y los medios que la comunidad pueda necesitar. "Estoy segura de que esto va a ser así y, desde luego, toda la disposición del BNG para ayudar en este momento en todo lo que sea posible", ha afirmado.

Así lo ha trasladado este lunes en una breve comparecencia ante la prensa ofrecida en la Cámara gallega, donde la líder del Bloque solo ha atendido a los medios para trasladar la solidaridad de su formación con las víctimas, familias y allegados de los afectados por el accidente de tren registrado en Adamuz (Córdoba).

"Todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y solidaridad ante el terrible accidente ferroviario de Adamuz", ha dicho Pontón, que se ha trasladado su apoyo a todo el pueblo de Andalucía, pero muy especialmente a las víctimas del trágico accidente.

"En Galicia sabemos muy bien lo que significa vivir una tragedia de este tipo", ha recordado en referencia al accidente ferroviario ocurrido el 24 de julio de 2013 en Santiago de Compostela, donde fallecieron 80 personas y más de 140 resultaron heridas.

Pontón ha afirmado que en la jornada de este lunes, en cierta manera, se revive el trágico accidente de Angrois y la "sensación de inmensa pena" de aquel momento. "Sabemos que un accidente de estas características provoca un grave impacto personal, familiar, pero también social", ha asegurado.

"Por lo tanto, hoy todos y todas somos Andalucía" y "hoy todos y todas estamos con las familias y con las víctimas de este terrible accidente", ha apuntado.

En su comparecencia, Pontón ha afirmado que "tiempo habrá" para esclarecer lo que pasó y cuáles son las causas de la tragedia toda vez que, en este momento, "lo más importante es que se le preste toda la atención y todo el apoyo a las víctimas, a las personas que están heridas" y también acoger a las personas que perdieron a algún ser querido para que tengan todo el respaldo que necesiten.