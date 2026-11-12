Pontón pide trasladar la "movilización masiva" del 11N a las urnas: "Hay alternativa frente al bipartidismo"

I-D: La candidata del BNG en Ourense, Noa Presas; la número 1 en Pontevedra, Carme da Silva; la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, la número 2 por A Coruña, Rosana Pérez; y la candidata en Lugo, Olalla Rodil. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha pedido trasladar la "gran movilización" de este miércoles con motivo de la huelga general a las urnas el próximo 29 de noviembre para que los gallegos tengan "voz propia en Madrid" y apuesten por el Bloque "frente al bipartidismo".

"Ya demostramos que con un diputado y una senadora hacemos más que el resto de diputados al servicio de las fuerzas estatales, pero no nos conformamos", ha subrayado la líder nacionalista en un acto en el que ha estado acompañada por las candidatas Carme da Silva (Pontevedra), Olalla Rodil (Lugo) y Noa Presas (Ourense), así como por la número 2 por A Coruña, Rosana Pérez, ya que Néstor Rego participaba en la Diputación Permanente del Congreso.

En una intervención ante los medios, Pontón ha remarcado que la papeleta del BNG servirá para "tener más peso político" y hacer que el voto sea para "defender los intereses" de Galicia, así como para "avanzar en soluciones a los problemas que lastran el futuro".

En esta línea, la portavoz del Bloque ha augurado que en la campaña que arranca esta medianoche "se va a recrudecer la lucha" y las fuerzas estatales pedirán que "se vote con miedo".

Ante esto, ha pedido "votar con ilusión y con convicción", con el objetivo de "dejar atrás todo lo que está lastrando" la vida de los gallegos. "No hay que votar con miedo ni por el mal menor. Hay que votar por la fuerza que nos hace ganar peso político", ha reivindicado.

GALICIA, "A LA VANGUARDIA" EL 11N

Además, Ana Pontón ha trasladado su "tremendo orgullo" tras las movilizaciones "masivas" de este 11 de noviembre, donde Galicia "ha estado a la cabeza de todo el Estado, no solo en respaldo a la huelga, sino también las miles de personas que pacíficamente salieron a las calles a defender el sentido común".

"Que las calles tienen que ser para que haya gente en ellas, que la vivienda no puede ser un privilegio, que las trabajadoras tienen derecho a tener salarios dignos y que no podemos permitir ni un solo ataque a las pensiones", ha señalado.

En este contexto, ha celebrado que Galicia estuvo "a la vanguardia" en esta huelga y ha agradecido a toda la gente que "salió a la calle, hicieron huelga y participaron en las redes sociales" en apoyo a una "gran movilización" que, ha subrayado, "deja claro que este es un país inconformista y rebelde".

En esta misma línea, la líder del BNG ha asegurado que la huelga "pone muy nervioso al PP", que durante los días previos "hizo lo que mejor se le da, insultar". "Esta es la alternativa del PP, insultar e intentar criminalizar a quien defiende una vida dignamente", ha lamentado Pontón antes de insistir en que los gallegos dieron "una lección de dignidad" y demostraron que son "gente comprometida".

"Las cosas están cambiando", ha destacado la portavoz del BNG, augurando que las marchas de esta huelga "se van a dejar sentir en las urnas con un gran apoyo al BNG" porque representa la defensa a "una vida digna, que la vivienda tiene que ser un derecho, pensiones dignas y defensa de un futuro para los jóvenes".

ÚLTIMAS HORAS DE PRECAMPAÑA

En este último acto antes de que arranque oficialmente el periodo de campaña electoral, Pontón ha reunido en Santiago a las cabezas de lista de las cuatro provincias, excepto Néstor Rego, que se encontraba este jueves participando en la Diputación Permanente de la Cámara Baja.

Allí, Carme da Silva ha pedido "salir a por todas" para dar respuesta "a las demandas de la sociedad gallega": "Tener salarios dignos y viviendas en las que vivir".

También Rosana Pérez, diputada en el Parlamento y número 2 en la lista de A Coruña, ha insistido en la idea de que Galicia "necesita más fuerza en Madrid" para defender "los intereses" de los gallegos "sin subordinarse a las prioridades de las fuerzas políticas estatales".

Mientras, la candidata en la provincia de Lugo, Olalla Rodil, ha trasladado las "ganas e ilusión" en conseguir un escaño en las circunscripciones del interior, confiando en darles "más voz y peso político".

Por su parte, Noa Presas ha puesto el foco en "galleguizar" esta campaña frente a los que "pretenden 'madrileñizar' la política" e instalarse en "la política del barro".