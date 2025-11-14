Pontón propone agilizar los trámites de homologación de títulos para facilitar la captación de talento en la emigración

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, y la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, se reúnen con el ministro de Gobernación de Buenos Aires. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha propuesto agilizar la tramitación de la homologación de títulos académicos de los gallegos y gallegas en el exterior para tratar de captar talento y profesionales cualificados.

"Lo que nos está transmitiendo la colectividad gallega tanto en Uruguay como en Argentina es que los procesos de homologación de títulos tardan mucho tiempo, limitando el derecho de los gallegos y de las gallegas de la diáspora a retornar a Galicia y desarrollar aquí sus proyectos de vida y de trabajo", ha explicado la líder del Bloque tras reunirse con la dirección del Colegio Santiago Apóstol de Buenos Aires.

Allí, tal y como han trasladado los nacionalistas en una nota de prensa, Pontón ha advertido de que esa lentitud burocrática afecta a las posibilidades de retorno, "pero también es un problema para el desarrollo económico de Galicia". "En estos momentos tenemos muchos sectores productivos que buscan mano de obra, además de que la llegada de las nuevas generaciones de gallegos y gallegas de la diáspora supone fortalecer una población muy envejecida", ha argumentado.

En esta línea, ha insistido en que Galicia es "un país de acogida" y, además, necesita "atraer profesionales para muchos de los sectores productivos estratégicos".

REUNIÓN CON EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN DE BUENOS AIRES

De este modo, tras su estancia en Uruguay, la portavoz del BNG ha continuado este viaje en Argentina, donde también ha mantenido un encuentro con el ministro de Gobernación de Buenos Aires, Carlos Bianco, a quien ha trasladado la enhorabuena por el triunfo del peronista Partido Justicialista, en la figura de Alex Kicillof como presidente de la Provincia de Buenos Aires.

"En un momento en que la extrema derecha avanza en muchos países de Europa y también de América, como es el caso de la propia Argentina, desde el BNG aplaudimos que una fuerza progresista lidere el gobierno de la provincia de Buenos Aires y así se lo transmitimos", ha aseverado.