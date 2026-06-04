Pontón propone elevar el gasto en I+D+i al 2,5% del PIB y crear instrumentos financiaros para apoyar a empresas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acompañada por otros cargos nacionalistas, visita la empresa Martínez Otero en A Estrada (Pontevedra) - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha defendido este miércoles en A Estrada (Pontevedra) elevar el gasto en I+D+i al 2,5% del PIB y crear instrumentos financieros para apoyar a las empresas.

Así lo ha avanzado tras visitar las instalaciones de Martínez Otero, compañía del sector del contract-diseño, fabricación e instalación integral de equipos de interiorismo para espacios de uso colectivo, y a la que se ha referido como un "referente" dentro y fuera de Galicia.

"Martínez Otero está demostrando como desde un lugar como A Estrada se pueden hacer proyectos de excelencia y tener un reconocimiento tanto dentro de Galicia como a nivel internacional", ha destacado para felicitar a continuación tanto a la dirección como a sus trabajadores y trabajadoras por demostrar "la capacidad y la potencialidad" que hay cuando se confía en las propias posibilidades.

En este sentido, ha señalado que Galicia necesita poner en marcha una nueva política industrial que convierta la industria "en un sector de futuro", con ambición y partiendo de la potencialidad que tiene en muchos ámbitos.

Con este objetivo, ha apostado, en primer lugar, por incrementar el peso de la industria en el PIB hasta situarlo en el 23%, frente al 17% en el que se encuentra en la actualidad. "El futuro de Galicia pasa por generar industrias que sean sostenibles, que apuesten por la innovación, por poner en valor todos los procesos productivos cerrando ciclos aquí", ha destacado de la propuesta del BNG que, según ha dicho, posibilitaría la creación de empleo de calidad.

En segundo lugar, Pontón ha defendido la necesidad de elevar la inversión en I+D+i hasta el 2,5% del PIB para que el país "deje de estar en el furgón de cola y se ponga a la cabeza" en un ámbito fundamental en el desarrollo industrial.

"No queremos competir en bajo salario, sino que queremos competir siendo innovadores, apostando por el talento y por el desarrollo de nuevos productos y esa es una posibilidad que existe si desde el sector público le damos el impulso que necesita", ha profundizado.

Por último, ha apostado por crear instrumentos financieros para apoyar a las empresas, como un instituto gallego de crédito y un fondo soberano de inversiones estratégicas, lo que, según ha señalado, permitiría dimensionar al tejido empresarial gallego.

La líder nacionalista ha destacado también la importancia del sector del contract, que en este momento ya genera 7.000 empleos con más de 100 empresas que facturan alrededor de 1.000 millones de euros anuales. "Pensamos que es un sector que tiene potencial de crecimiento, pero para eso necesita un mayor apoyo por parte de la Xunta", ha reclamado.

En este contexto, ha abogado por que la Administración gallega "utilice el contract en sus equipamientos interiores", tanto en escuelas, como en hospitales y residencias, una medida que "no solo supondría un apoyo para el tejido empresarial, sino también darle una mayor calidad a los espacios públicos".

Pontón también se ha referido a toda la cadena de valor que implica el contract y que con un "apoyo real" permitiría apostar por la transformación, por ejemplo, de la madera, con la creación de nuevos productos, o también en otros sectores como el de la piedra. "Aquí hay un potencial muy grande y desde el BNG queremos mostrar nuestro apoyo", ha concluido.