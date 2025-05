Pontón reprocha a Rueda que "dejase de liderar Galicia" ante el apagón: "Su aportación fue renunciar a sus competencias"

Vuelve a pedir la comparecencia del presidente de la Xunta en el Parlamento para informar sobre su actuación el pasado lunes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha recriminado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "dejase de liderar Galicia" tras el apagón que se produjo en todo el Estado el pasado lunes.

Tal y como ha señalado la líder nacionalista este lunes en rueda de prensa, la "gran aportación" del titular del Gobierno gallego fue "renunciar a las competencias de Galicia", después de que solicitase la situación 3 de emergencia con la que el Ejecutivo central pasaba a tomar el control de las actuaciones.

Del mismo modo, Pontón ha acusado a Rueda de "provocar una situación de caos" en los centros educativos con órdenes "contradictorias" que, ha afirmado, "complicaron la situación". También le ha reprochado que utilizase la sede del 112 Galicia como "escenario de ruedas de prensa", incluida, ha añadido, "la de Feijóo".

"No sabemos muy bien en calidad de qué en una institución de este país. A mí no me lo permitirían como líder de la oposición", ha reprochado.

COMPARECENCIA PARLAMENTO

En esta línea, Ana Pontón ha vuelto a pedir la comparecencia de Alfonso Rueda en la Cámara gallega para dar información a la ciudadanía sobre el apagón y "analizar la respuesta de todas las instituciones" y, de este modo, "tener la garantía de que los errores no se repiten".

"Pedimos al señor Rueda que deje de esconderse y comparezca en el Parlamento para informar de cuáles fueron sus actuaciones y decisiones; explicar por qué dio la espantada renunciando a liderar Galicia en un momento de auténtica crisis. Esto no fue una decisión tomada en clave de país, sino partidista", ha manifestado.

También ha demandado explicaciones sobre "cómo funcionaron los servicios básicos", en particular, asuntos que "por cuestión de enfermedad necesitan sistemas de asistencia fundamentales y que debemos analizar si la respuesta que se dio está a la altura del año 2025".

Por otro lado, Pontón cree que Rueda debe comparecer para "dar explicaciones sobre si en el ámbito de sus competencias abrió algún expediente informativa tanto a Red Eléctrica como a las propias eléctricas", ya que, en su opinión, "es una cuestión que desde Galicia se puede obtener información concreta de qué pasó".

Aún sobre este tema, la líder del Bloque ha cuestionado "cómo es posible" que Galicia fuese "uno de los últimos territorios en recuperar el 100% del suministro" pese a "tener el país lleno de centrales hidroeléctricas que jugaron un papel fundamental para hacer frente a la recuperación".

"REFORMAS PROFUNDAS"

En este contexto, Pontón ha destacado que, tras el apagón del 28 de abril, son necesarias "reformas más profundas en el sistema eléctrico estatal" y en el papel que Galicia "ocupa como potencia energética".

También ha puesto el foco en el "riesgo de un sistema tan centralizado como el español". "Durante estos días personas expertas señalan que un modelo tan centralizado favorece que se traslade un incidente puntual a todo el sistema. Por eso, estas personas señalan que parece más sensato que en caso de que sea necesario se pueda aislar el sistema por zonas, evitando un colapso total del mismo", ha detallado.

En este sentido, ha reivindicado que "la capacidad de Galicia" permitió "dar seguridad e inercia al sistema", así como que "fue clave para poder reponer el servicio".

"Siendo Galicia una gran productora de electricidad, tardamos más que otros territorios en recuperar el abastecimiento eléctrico. Vimos que mientras las centrales tuvieron un papel clave del suministro, zonas próximas a estas centrales fueron las últimas en recuperar el servicio. En aras de la transparencia, deberíamos saber qué criterios se utilizaron. Es difícil de entender que esto ocurriera", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que el apagón "también evidenció las debilidades" de un sistema "supeditado al lobby eléctrico", por lo que ha vuelto a defender la necesidad de "considerar el sistema como un bien esencial" y, como tal, "debe tener carácter y control público".

"No es de recibo que mecanismos críticos de los que depende que delante de un fallo tengamos luz o no en nuestros hogares estén bajo la especulación económica", ha aseverado.

Frente a esto, ha recordado algunas de las propuestas de los nacionalistas, como crear una empresa pública gallega, una tarifa eléctrica propia o desplegar un centro de investigación en materia de almacenamiento energético y redes eléctricas que diseñe un nuevo modelo de red que dé respuesta a una alta penetración de las energías renovables, entre otras.

"SUBORDINACIÓN A GÉNOVA"

Por otra parte, preguntada sobre si el papel de Rueda fue cuestionado con la visita a la sede del 112 Galicia del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, Pontón ha afirmado que "quien se cuestionó fue el propio Rueda en el momento en que decidió renunciar a liderar la situación en Galicia".

"Es un ejercicio inexplicable que un presidente decida renunciar a sus competencias y creo que lo tiene que explicar en el Parlamento. No sé si fue en clave de país o en clave partidista. La sensación es más la segunda cuestión y me parece muy grave la subordinación de Rueda a las directrices que mandan desde Génova", ha insistido.