Pontón señala que falta que la Xunta "dé un carpetazo" a Altri ya que todavía hay autorizaciones pendientes

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha señalado este viernes que aún falta que la Xunta dé un "carpetazo" a la propuesta de Altri porque, ha recordado la nacionalista, todavía hay autorizaciones pendientes a la empresa por parte de la administración económica.

"Lo que falta es que el Gobierno gallego dé carpetazo a ese proyecto porque, quiero recordar, hay autorizaciones por parte de la Xunta que son las que pueden dar luz verde a Altri", ha enfatizado la representante del Bloque durante una rueda de prensa este viernes.

En esta línea, Pontón también ha acusado a la Xunta de "ocultar información relevante" al Parlamento y que desde el Bloque siguen pidiendo que se hagan públicas.

"Llevamos mucho tiempo diciendo que Altri es una bomba ambiental que está fuera de lo que necesita Galicia. Además, no tiene cabida en nuestro país", ha criticado la portavoz nacionalista.

Tal y como ha trasladado este viernes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo en una entrevista en la Cadena SER, el rechazo a Altri se debe a que la empresa "no obtuvo la puntuación mínima" para ser incluida en la planificación eléctrica.

En relación a estas declaraciones, Pontón ha añadido que se alegra de que "el Gobierno central haya entendido lo que "llevan diciendo el BNG y la sociedad gallega en estos últimos años".

"NO A UNA BOMBA AMBIENTAL"

Además, la portavoz nacional del Bloque ha incidido en que en el partido tienen "muy claro que la sociedad gallega no quiere una bomba ambiental en el corazón de su país". Asimismo, la nacionalista ha recordado que en el último año hubo manifestaciones "masivas" para rechazar el proyecto de Altri".

También ha sentenciado que la empresa "no tiene ni capacidad, ni licencia social, ni licencia administrativa" para operar, y que "está claramente fuera de los parámetros de desarrollo de industrias sostenibles".

EL PP LO CONSIDERA "SOSPECHOSO"

Por su parte, preguntado por los medios de comunicación sobre el mismo tema, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Alberto Pazos, ha señalado que le parece un "poco sospechoso que supieran que no cumplían los criterios técnicos incluso antes de analizar el proyecto".

"Creo que todos llevamos suficiente tiempo para saber que hay detrás de las decisiones del Gobierno", ha señalado Pazos asegurando que "tendrás que explicar cómo son capaces de pronunciarse sobre informes que no se tenían dado en aquel momento.

Asimismo, ha afirmado que se fía más de los técnicos, y "lo va a seguir haciendo".