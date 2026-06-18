Pontón urge a la Xunta a dar ayuda a los municipios del sur de Ourense afectados por riadas

La portavoz nacional, Ana Pontón, visita Pradocabalos, en Viana do Bolo, tras la riadas del 17 de junio - BNG

OURENSE, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, urge a la Xunta a dar ayuda a los municipios y vecinos afectados por las riadas en el sur de la provincia de Ourense ocurridas el pasado miércoles, 17 de junio.

Así lo ha manifestado en Xinzo de Limia, en donde ha participado en la presentación de Camilo Vila como candidato a la Alcaldía del BNG en las elecciones municipales de 2027. Desde allí se ha trasladado a Pradocabalos, en Viana do Bolo, lugar afectado por las riadas, para trasladar su solidaridad a los vecinos.

Pontón pide que la intervención inmediata de la Xunta para que todos los daños ocasionados sean reparados y se restituya la normalidad lo antes posible. Advierte que hubo momentos de "mucho riesgo" y muchas personas "sintieron miedo".

Apunta a la necesidad de retirar el barro, la vegetación y los escombros acumulados para "garantizar la seguridad de las personas", así como restablecer los servicios básicos para recuperar la normalidad.

Incide en la necesidad de hacer una evaluación y que la Xunte dote "los recursos necesarios para poder paliar el impacto" de las riadas tanto en mobiliario, empresas y daños ocasionados a familias.

También sostiene la líder del Bloque que "quizás no se están haciendo bien las cosas en el monte después de los fuegos para evitar este tipo de situaciones".