Pontón ve al Gobierno y a la UE "en fuera de juego" ante el "ataque" a Venezuela: "Hay subordinación a EEUU"

Ana Pontón comparece en rueda de prensa. - BNG

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha asegurado que el Gobierno y la Unión Europea están "en fuera de juego" ante el "ataque" de Estados Unidos a Venezuela y "el secuestro" de Nicolás Maduro y les ha pedido "ser contundentes" para denunciar lo ocurrido.

A preguntas de los medios este jueves en un desayuno informativo en Santiago, Pontón ha reconocido que hay que ser "prudentes" ante una situación que, ha apuntado, nadie "se imaginaba": "Que se pueda entrar en un país soberano y secuestrar a su presidente".

Para la líder del Bloque esto supone "una amenaza para los derechos y libertades de todos", señalando que "ahora van a por el petróleo de Venezuela", pero "lo próximo será Groenlandia" y, de fondo, ha añadido, "la vieja política imperialista".

"Hay que ser contundentes a la hora de denunciar lo que está ocurriendo y reclamar que se respete la soberanía de Venezuela porque el futuro no lo puede decidir Trump, lo tienen que decidir los venezolanos", ha remarcado.

En esta línea, Ana Pontón ha lamentado que el Gobierno y las instituciones europeas permanezcan "fuera de juego" y no tengan "ningún papel en este momento", algo que, según la portavoz nacionalista, muestra "una subordinación muy clara a Estados Unidos".

Por eso, cuestionada sobre si está satisfecha con la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez tras estos hechos, Pontón ha exigido "más contundencia" porque, ha insistido, "ningún país tiene derecho a invadir otro y secuestrar a su presidente".

"Es una amenaza para todos", ha manifestado antes de afirmar que lo ocurrida conduce a un mundo "más inseguro" y en el que "ya ha saltado por los aires el derecho internacional". "Si el futuro es la ley del más fuerte, nos va a salir muy mal", ha augurado.

TROPAS A UCRANIA

Por otro lado, a preguntas de los medios sobre la posición del BNG ante el posible envío de tropas españolas a Ucrania, la líder de la oposición en la Cámara gallega ha reiterado que no cree que el Estado "tenga que participar en el envío de tropas".

"Cuando se envía a militares no es para hacer la paz, sino para hacer la guerra y creemos que hay que trabajar por una solución diplomática", ha argumentado.

Además, ha criticado la "hipocresía" por parte de la Unión Europea al demandar a los países que "se endeuden para enviar armas a Ucrania" y no para "incrementar el gasto social".