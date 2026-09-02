Populares instan a PSOE y BNG a "ir todos a una" contra Jácome y estos acusan a PP de "postureo" y de "buscar titulares"

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OURENSE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Ourense ha instado a PSOE y a BNG locales a "ir todos a una" contra la "forma de trabajar" del alcalde de la ciudad, Gonzálo Pérez Jácome, y socialistas y nacionalistas han acusado a populares de "postureo" y de "buscar titulares".

Así lo ha reclamado este miércoles en rueda de prensa la portavoz y candidata del PP a la Alcaldía en Ourense, Ana Méndez, tras ser consultada por medios de comunicación acerca de la postura que adoptará el partido con respecto a la modificación de crédito de 11,4 millones de euros que llevará Jácome a pleno este viernes para el pago de facturas pendientes a proveedores.

"Es una posición muy complicada, yo no sé si PSOE o BNG tienen una decisión tomada. Porque aquí, lo que deberíamos hacer es sentarnos los tres partidos en oposición e ir todos a una. Aquí no es la decisión que tome el PP. Aquí mismo, yo le digo hoy a PSOE y a BNG que debemos juntarnos los tres, sentarnos y ver que hacemos con esta forma de trabajar", ha recalcado Méndez.

RESPUESTA DE BNG Y PSOE

Frente a dichas declaraciones, el portavoz y candidato nacionalista a la Alcaldía, Luís Seara, ha acusado a la portavoz del PP local de hacer "puro postureo" para "justificar la indignidad que llevan haciendo desde hace 7 años: condenar a Ourense y a su vecindad a tener que soportar a un alcalde indecente e indigno".

"La táctica del PP de Ourense es como la del calamar, vienen ahora con esto porque no necesitan a Jácome en la Diputación Provincial, en el momento en el que lo vuelvan a necesitar, lo ponen de alcalde o de vicepresidente de la Xunta si es necesario", ha lamentado Seara y ha pedido a populares que "no enreden y no traten de confundir".

Algo que también han afeado socialistas, quienes han insistido en la "disposición" del PSOE a "hablar en favor de los intereses de la ciudad", pero han cuestionado "qué cambió por parte del PP" y "por qué ahora sí están dispuestos a sentarse".

"¿Cuál es su interés real? Igual es el momento de poner las cartas encima de la mesa y empezar a explicar qué es lo que queremos para nuestra ciudad y dejar de buscar titulares fáciles y cambiar de opinión según le interese a su partido", ha criticado la concejala socialista en el Ayuntamiento de Ourense María Fernández.

MODIFICATIVO DE CRÉDITO

En concreto, el gobierno municipal avanzaba este pasado lunes la aprobación en junta de Gobierno extraordinaria y urgente de un proyecto de modificación presupuestaria, por un importe total de 11.463.275,31 euros.

En este caso, el Consistorio informaba que la finalidad de dicho modificativo es el pago de facturas incluidas en la cuenta 413, una partida contable que "recoge los gastos ya realizados o los servicios prestados por proveedores que estaban pendientes de aplicación presupuestaria".

Dicha propuesta ha sido elevada al pleno ordinario que se celebrará este viernes a las 9.00 horas, para su debate y aprobación provisional. Con todo, la oposición ha afeado una "incapacidad de gestión" por parte del regidor, ante un modificativo que "cabe la posibilidad de que se convierta en otra pérdida de tiempo".

Por un lado, populares han destacado que el informe de Intervención considera "insuficiente" la memoria justificativa y señala que "no se explica por qué estas facturas no fueron tramitadas cuando correspondía". "También advierte el informe de que 3,7 millones ya habían sido abonados mediante el Plan de Pago a Proveedores, pero no fueron aplicados al presupuesto de 2025", ha añadido Ana Méndez.

Así, la portavoz del PP local ha insistido en que pagar a los proveedores "no puede servir para blanquear una forma caótica de gestionar el Ayuntamiento", reiterando que el partido tomará su decisión "atendiendo a los intereses de Ourense, de los proveedores y a la legalidad", pero "no a las necesidades políticas" de Pérez Jácome.

Asimismo, socialistas han lamentado un nuevo curso político que estará marcado por "plenos extraordinarios y modificaciones de crédito que habilitan partidas presupuestarias para inversiones públicas y servicios municipales que luego no se ejecutan en tiempo y forma". "Mucho me temo que, a pesar de ser el último año de este mandato, el gobierno no tomó nota ni aprendió de ejercicios anteriores", ha criticado María Fernández.

Por ello, el Grupo Municipal del PSOE ha pedido al gobierno local que "se sienten a pensar en los proveedores" de Ourense, ante "deudas, en casos, millonarias y, en otros casos, pequeñas, pero de pequeños proveedores a los que les supone un problema para su actividad económica y profesional".

Algo que también ha afeado el BNG local, cuyo portavoz, Luís Seara, ha apuntado --en referencia a la cuenta 413-- a un "cajón desastre en el que van las facturas que tienen algún problema en su tramitación o que carecen de crédito para poder abonarlas", y ha denunciado un Consistorio "moroso y pufero" que "no paga" y que "tiene una deuda oculta muy elevada", lamentando una situación económica local que "se está convirtiendo en un polvorín".

En esta línea, Seara ha criticado la "incapacidad de gestión" del gobierno municipal, "superado por la situación" y que "pone en riesgo la gestión ordinaria de los recursos" municipales y "poder sacar adelante proyectos de interés para el conjunto de vecinas y vecinos".

MOCIONES A PLENO

Además del proyecto de modificación presupuestaria, en la sesión plenaria de este viernes se debatirán dos mociones presentadas por populares, otras dos presentadas por socialistas y una moción presentada por nacionalista.

Por un lado, el PP llevará a pleno una moción para garantizar la "finalización integral, transparencia y seguimiento" de las obras de la Avenida de Portugal, así como una moción para "mejorar" el servicio de autobús urbano en la ciudad.

Por su parte, socialistas defenderán una iniciativa para recuperar la Banda Municipal de Música de Ourense e impulsar la Escola Municipal de Música, así como una moción para solicitar la "garantía de la sostenibilidad económica, transparencia y eficiencia" de la inversión pública y la "planificación estratégica" de la ciudad.

Finalmente, nacionalistas llevarán a pleno una moción para exigir "responsabilidades" por el derribo de la Casa de Baños de la ciudad y reclamar el traslado del expendiente a Fiscalía para que "valore si los hechos son constitutivos de delito".