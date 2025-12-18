El PortAmérica presenta su cartel por días y revela nuevas incorporaciones

Cartel del festival PortAmérica. - PORTAMÉRICA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El festival PortAmérica ha presentado este jueves su cartel por días y ha revelado la configuración de la programación, que vuelve a poner el foco en la diversidad artística.

Según ha informado la organización del festival en un comunicado, el reparto por jornadas permite al espectador ver un adelanto de la programación que incluye artistas consolidados y nuevas propuestas.

A los nombres ya anunciado aún quedan más confirmaciones que se sumarán próximamente. Las entradas diarias ya están a la venta en portamerica.es y el festival ya ha alcanzado el 80% de los abonos vendidos.

A los nombres ya anunciados se suman ahora nuevas incorporaciones procedentes del ámbito iberoamericano, ampliando el alcance internacional del cartel.

Instituto Mexicano del Sonido, proyecto liderado por Camilo Lara, llega a PortAmérica como uno de los referentes internacionales en la fusión de electrónica, cultura popular y sonidos tradicionales latinoamericanos.

Desde Estados Unidos, con fuertes raíces mexicanas, se incorpora Orkesta Mendoza, una banda reconocida por su mezcla de cumbia, rock y música fronteriza, y por la potencia festiva de sus directos.

Completa esta nueva tanda Meridian Brothers, uno de los proyectos más singulares de la escena alternativa colombiana, con una propuesta que revisita los ritmos tropicales desde una perspectiva experimental y contemporánea, y Repion, dúo cántabro con un discurso generacional y una directo muy personal.

De esta forma, por días: el jueves 9 se subirán al escenario Rigoberta Bandini, Niña Polaca, The Rapants, Key Kid y Marina Reche. El viernes 10 será el turno de Hombres G, M-Clan, Sexy Zebras, Grande Amore, Repion, Orkesta Mendoza, Eladio y Los Seres Queridos, Alejo. Finalmente, el sábado 11 será Dani Martín, Sanguijuelas del Guadiana, Instituto Mexicano del Sonido, Meridian Brothers, Nortec: Bostich+Fussible (Full Band).

Con todo, el festival ha remarcado que todavía quedan más artistas por confirmar.