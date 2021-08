El PP admite que "sondeará" una moción de censura en Malpica tras la ruptura del gobierno local con la salida de un edil

Cañizo, electo por Cs en 2019, atribuye su decisión al trato recibido por el alcalde y la "parálisis" del municipio

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ruptura del gobierno local del Ayuntamiento de Malpica de Bergantiños (A Coruña) con el abandono del concejal no adscrito Alfredo Cañizo --electo por Ciudadanos en 2019-- abre la puerta a la posibilidad de que el PP presente una moción de censura para desbancar de la Alcaldía al socialista Walter Pardo, quien acusa al dimisionario de perseguir "intereses personales" con su salida del ejecutivo.

El portavoz popular y exregidor, Alfredo Parga, ha admitido, en declaraciones a Europa Press, que se "sondeará" la posibilidad de presentar una moción de censura contra Pardo, que saldría adelante en el caso de que Cañizo apoyase a los ediles del PP, ya que su voto sirve de bisagra entre la suma de los concejales de PSOE (4) y BNG (2) y los seis que tienen los populares.

En declaraciones a Europa Press, el edil no adscrito y líder de Alternativa dos Independientes de Malpica (AIM), Alfredo Cañizo, ha confirmado este jueves su salida del ejecutivo local que, hasta ahora, compartía con el PSOE y el BNG.

Un paso que dice tomar tras meses de meditación y que atribuye a la "parálisis" del municipio y al "ninguneo" que denuncia haber sentido por parte del regidor, quien replica acusando a Cañizo de perseguir "intereses personales" y de querer "escapar de las normativas de los procedimientos administrativos legales".

En las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, el PP perdió la mayoría absoluta al retroceder un edil y quedarse en seis. El PSOE fue la segunda fuerza más votada, con cuatro ediles, mientras que el Bloque obtuvo dos representantes y Ciudadanos uno.

El acuerdo entre socialistas, nacionalistas y Cañizo permitió la conformación de un gobierno de coalición encabezado por el regidor Walter Pardo (PSOE) y en el que el edil electo por Cs asumió las áreas de seguridad ciudadana, tráfico, servicios, medio rural y turismo.

De hecho, el apoyo de Cañizo al acuerdo de gobierno entre PSOE y BNG supuso la apertura de un expediente por parte de la dirección del partido naranja que terminó con la revocación de su condición como militante de la organización por la que se presentó a la Alcaldía de Malpica en el año 2019.

Dos años después, Cañizo anuncia su salida al haberse sentido "ninguneado" dentro de un ejecutivo local que, según denuncia, ha supuesto que Malpica haya "perdido el rumbo" y esté sumido "en la inoperancia".

"En vez de ser un socio era tratado como un enemigo", ha asegurado el concejal no adscrito, que exculpa al BNG de las "malas" relaciones dentro del equipo de gobierno y centra sus críticas en el regidor.

Así, sostiene que Pardo "ordenaba" en las áreas que le correspondían a él dentro del ejecutivo municipal, como la Policía Local; algo que tilda de "despropósito" y que lo llevó a meditar "desde hace un año y medio" su salida del gobierno.

"Tengo que hacer lo que me dicta el corazón y la cabeza, y actuar por el bienestar de los vecinos de Malpica", ha incidido Cañizo, que afirma haber mantenido conversaciones con "directivos del PSOE" para "intentar enderezar el barco" de un municipio que, denuncia, "ha perdido el rumbo" y está sumido en "la inoperancia".

La salida de Cañizo del gobierno abre la puerta a la posibilidad de que prospere una moción de censura del PP contra el regidor socialista Walter Pardo. Para ello, el edil no adscrito debería apoyar a los seis concejales populares, mismo número de actas que representa la suma de PSOE y BNG.

POSIBLE MOCIÓN DE CENSURA

Consultado por Europa Press, el portavoz popular Eduardo Parga ha emplazado a conocer en detalle los motivos de la decisión de Cañizo "y lo que pretende" con su salida del gobierno antes de pronunciarse sobre una eventual moción de censura. "Todavía es pronto", ha apostillado.

Con todo, Parga, alcalde de Malpica entre 2011 y 2019, ha reconocido que su formación quiere "hacer lo necesario para dar estabilidad" al ayuntamiento bergantiñano, algo que, según denuncia, no se ha dado con el ejecutivo de coalición entre socialistas, Bloque y el concejal no adscrito.

"Si hay algún tipo de posibilidad, se sondeará", reconoce Parga, quien, tras reivindicar la condición de su partido de fuerza más votada en las últimas municipales, recuerda que, entonces, Cañizo se decantó por el pacto con PSOE y BNG tras las elecciones de la primavera de 2019, cuando su posición, como ocurre ahora, servía de llave para la gobernabilidad de la corporación.

"ABIERTO A TODO"

"Estoy abierto a todo", afirma, por su parte, el concejal no adscrito, que remarca que a lo largo de sus años en política "siempre estuvo abierto a dialogar con todo el mundo" y que continuará con esa filosofía tras su despedida del gobierno local, una decisión de la que sostiene que no va "a dar marcha atrás".

De este modo, abre la puerta a estudiar una posible moción de censura por parte del PP que lidera Parga, con quien Cañizo, entonces electo por AIM, compartió gobierno entre 2011 y 2015. Cuatro años más tarde, en 2019, Cañizo fue condenado en los tribunales por amenazar al propio Alfredo Parga durante el último mandato de éste como alcalde de Malpica.

EL ALCALDE CENSURA INTERESES PARTICULARES

El alcalde de Malpica, Walter Pardo, ha respondido a la salida de Cañizo a través de un comunicado remitido a los medios en la tarde de este jueves en el que atribuye a cuestiones de "interés particular" el paso dado por su hasta ahora socio de gobierno. "Lo único que está facilitando desde ya son las trabas políticas y la demora en la acción municipal que pide la ciudadanía", señala el socialista en la nota difundida por su gabinete.

Así, el regidor asegura que Cañizo mantuvo una actitud "problemática" desde el inicio del mandato "a la hora de sacar adelante acuerdos e incluso ejecutar proyectos" aprobados en el pleno de la corporación, al tiempo que sostiene que, pese a ello, "se tuvieron en consideración todas las propuestas" de los miembros del ejecutivo local.

A renglón seguido, Pardo acusa al edil no adscrito de "actuar por libre para favorecer a determinadas personas, queriéndose escapar de las normativas de los procedimientos administrativos legales" y asevera que las personas que no puedan acreditar "la seriedad que merece" formar parte del gobierno de Malpica "no tienen sitio" en su equipo.

"Los vecinos siempre están y seguirán estando por encima de cualquier persona que intente poner por delante sus intereses particulares. Malpica merece unos gobernantes a su altura", cierra su comunicado Walter Pardo, que apela a "seguir trabajando" por las familias "a las que representa" el equipo de gobierno del municipio bergantiñano.