El PP ataca a Sanmartín con el conflicto de los bomberos: "Que eliminen asesores y en 24 horas se soluciona el problema"

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, y la secretaria general del PPdeG, Paula Prado - PP

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Santiago, Borja Verea, ha atacado a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, con el conflicto de los bomberos y Policía Local: "Les decimos exactamente de dónde puede sacar el dinero para atender sus demandas, que eliminen asesores y altos cargos y en 24 horas estaría solucionado el problema".

Verea se ha desplazado este viernes hasta el parque de bomberos de Santiago, acompañado de la número dos del PP en Galicia, Paula Prado, para reunirse con los efectivos. Allí, han denunciado la "negligencia" e "irresponsabilidad" del Gobierno local.

"Goretti Sanmartín está haciendo mucho daño a Santiago. Tener el parque de bomberos inoperativo, parcialmente inoperativo o bajo mínimos, pone en riesgo la vida de todos los compostelanos", subrayó el popular.

Y es que, tras tres reuniones de trabajo en las últimas semanas entre Raxoi y los sindicatos de las fuerzas de seguridad y emergencias, las negociaciones se encuentran, en palabras de los sindicatos, en "punto muerto".

Esta situación ha generado que se tuviesen que desplazar bomberos de otras localidades para apoyar en algunas actuaciones, "incrementando el tiempo de respuesta". Ante esto, Verea ha advertido que "cinco, 10, 15 o incluso 20 minutos salvan vidas".

"MULTIPLICAR POR DOS EL NÚMERO DE ASESORES"

A renglón seguido, el portavoz del PP local ha señalado al Gobierno municipal por "no haber tenido tiempo en el último año de pagar parte de la nómina de estos profesionales" y sin embargo "si haberlo tenido para multiplicar por dos" el número de asesores y altos cargos "con salarios de 75.000 euros".

"Gastan y dilapidan el dinero de los santiagueses en asesores, altos cargos, consultorías, informes y concursos de ideas. Es la alcaldesa más asesorada de todo Galicia", ha criticado.

Además, asegura Verea, desde el minuto uno su partido insistió en que había que contratar más bomberos y policía local y el Gobierno local comunicó que "no se podía por ley". "Por lo tanto, engañaron a la ciudadanía y a estos profesionales cuando ahora están reconociendo que sí se pueden hacer esas contrataciones", remarcó.

Borja Verea también ha criticado que la mandataria local le enviase una carta al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. "No sabemos para qué, si para explicarle cómo hay que limpiar las calles o cómo tiene que estar un parque de bomberos abierto. Muy poca seriedad, muy poco trabajo, mucho despilfarro y las víctimas son todos los santiagueses", ha concluido.

"ALTERNATIVA SÓLIDA" FRENTE AL "CAOS"

Por su parte, Paula Prado ha mostrado su apoyo a Verea como alternativa de un Gobierno "sólido y con capacidad de gestión" frente al "caos" del BNG. "Estoy segura de que en el 2027 el PP tendrá la mayoría absoluta suficiente para dar un cambio a esta ciudad", destacó.

En este contexto, la popular ha cargado contra el Bloque subrayando que "Santiago está mucho peor" que como estaba cuando llegó la formación nacionalista. "La ciudad esta al límite y está gobernada por un BNG absolutamente desbordado", ha enfatizado.

Así, se ha referido a la "suciedad que inunda las calles, la flota de autobuses absolutamente abandonada y al problema con bomberos y policías". "Si este es el modelo del gobierno del bloque nacionalista galego, ¿qué nos espera en otros sitios?", se ha autopreguntado.

También, ha aprovechado para defender la "importancia" de que los cuerpos y fuerzas de seguridad cobren por las horas que trabajan, y para agradecer a la Guardia Civil y a la Policía Nacional por su servicio durante estas jornadas "insólitas".

"Estamos al lado de esos cuerpos y fuerzas de seguridad que garantizan la seguridad y dan la vida por nosotros cuando salen a las calles ante una incidencia", ha finalizado.