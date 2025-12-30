PP y BNG de Vigo ven "decepcionante" el nuevo contrato del transporte urbano al no incluir más autobuses

VIGO 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP y el BNG de Vigo han criticado este martes el nuevo contrato del transporte urbano de la ciudad, al ver "decepcionante" que no incluya más autobuses ni nuevas rutas o mejores frecuencias.

En un comunicado, el grupo municipal popular ha tachado de "decepcionante" la nueva licitación aprobada por el gobierno local el lunes.

"El nuevo servicio va a estar muy lejos de ser la revolución que se nos prometió. Más bien, al contrario, porque todo va a continuar prácticamente igual. Es decir un transporte urbano que en lo sustancial seguirá sin cubrir las demandas y necesidades de los vigueses. Una absoluta decepción", ha señalado el portavoz del grupo municipal, Miguel Martín, que ha recordado que además el nuevo contrato "va a salir mucho más caro a los vigueses". "Vamos a pagar más para tener básicamente lo mismo", ha resumido.

Según él, "no hay ni nuevas rutas, ni nuevas paradas, ni ampliación de frecuencias, ni mejora del trasbordo, ni creación de intercambiadores, ni nada de nada", remarcando que, por lo tanto, los vigueses "seguirán abandonados y condenados a sufrir un transporte urbano insuficiente".

En la misma línea ha hablado el portavoz del BNG local, Xabier Pérez Igrexas, que ha calificado de "inocentada irresponsable" el pliego de condiciones aprobado, ya que no aumentará la flota de buses, sino que sustituirá los más antiguos por nuevos pero manteniendo los 130 autocares actuales.

"Sin más autobuses y sin más personal no podrán recuperarse las 250 frecuencias diarias suprimidas desde la pandemia ni mejorar el servicio", ha criticado Igrexas, indicando que todavía se está a tiempo para evitar "dilapidar la mayor oportunidad en 30 años para dotar a Vigo de un servicio de buses a la altura de la mayor ciudad de Galicia".